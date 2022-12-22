Логистический центр появится в Советском районе вблизи трассы М-5 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Советском районе Челябинска рядом с асфальтным заводом построят новый складской комплекс общей площадью 2 250 квадратных метров. О строительстве складов и офисных зданий сообщается на сайте мэрии.

«Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории в части земельного участка документации по планировке территории, утвержденной постановлением Администрации города Челябинска в границах улиц Блюхера, местного проезда, железнодорожных путей, границы города Челябинска в Советском районе города. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — говорится в постановлении.

Новый логистический центр будет расположен рядом с асфальтным заводом на выезде из Челябинска — вблизи трассы М-5. Складской комплекс включает в себя: склад-холодильник площадью 1 345 квадратных метров, производственный корпус — 300 квадратных метров, железнодорожную разгрузочную рампу — 601 квадратный метр.

По документам, инициатором проекта является ООО «МН-холдинг», которым владеют Владимир Муругов (85%) и Елена Куприянова (15%). Согласно сервису «СБИС», компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Ранее на окраине Челябинска в районе Новоградского тракта на продажу выставили земельный участок площадью 40 гектаров за 206 млн рублей. На территории можно строить склады, логистические центры, придорожные сервисы, торговые объекты.

Новый логистический центр будет расположен рядом с асфальтным заводом на выезде из Челябинска — вблизи трассы М-5. Скрин: Администрация г. Челябинск