В Советском районе Челябинска рядом с асфальтным заводом построят новый складской комплекс общей площадью 2 250 квадратных метров. О строительстве складов и офисных зданий сообщается на сайте мэрии.
«Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории в части земельного участка документации по планировке территории, утвержденной постановлением Администрации города Челябинска в границах улиц Блюхера, местного проезда, железнодорожных путей, границы города Челябинска в Советском районе города. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — говорится в постановлении.
Новый логистический центр будет расположен рядом с асфальтным заводом на выезде из Челябинска — вблизи трассы М-5. Складской комплекс включает в себя: склад-холодильник площадью 1 345 квадратных метров, производственный корпус — 300 квадратных метров, железнодорожную разгрузочную рампу — 601 квадратный метр.
По документам, инициатором проекта является ООО «МН-холдинг», которым владеют Владимир Муругов (85%) и Елена Куприянова (15%). Согласно сервису «СБИС», компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
В Советском районе Челябинска рядом с асфальтным заводом построят новый складской комплекс общей площадью 2 250 квадратных метров. О строительстве складов и офисных зданий сообщается на сайте мэрии. «Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории в части земельного участка документации по планировке территории, утвержденной постановлением Администрации города Челябинска в границах улиц Блюхера, местного проезда, железнодорожных путей, границы города Челябинска в Советском районе города. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — говорится в постановлении. Новый логистический центр будет расположен рядом с асфальтным заводом на выезде из Челябинска — вблизи трассы М-5. Складской комплекс включает в себя: склад-холодильник площадью 1 345 квадратных метров, производственный корпус — 300 квадратных метров, железнодорожную разгрузочную рампу — 601 квадратный метр. По документам, инициатором проекта является ООО «МН-холдинг», которым владеют Владимир Муругов (85%) и Елена Куприянова (15%). Согласно сервису «СБИС», компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Ранее на окраине Челябинска в районе Новоградского тракта на продажу выставили земельный участок площадью 40 гектаров за 206 млн рублей. На территории можно строить склады, логистические центры, придорожные сервисы, торговые объекты.