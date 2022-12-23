В ХМАО обвиняемого в педофилии посадили под домашний арест

Спортсмена из Нижневартовска отправили под домашний арест по делу о педофилии

24 декабря 2022 в 11:02 Размер текста - 17 +

Подозреваемого в педофилии воспитанника спорткомплекса «Олимпия» посадили под домашний арест Фото: Владимир Андреев © URA.RU Восемнадцатилетнего воспитанника спорткомплекса «Олимпия», который является фигурантом уголовного дела о педофилии, на время следствия посадили под домашний арест. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «В отношении подростка возбудили уголовное дело из-за случая педофилии, его сначала арестовали. Однако суд изменил ему меру пресечения на домашний арест», — сказал источник. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске между воспитанниками спорткомплекса «Олимпия» вскрылся случай педофилии. Тогда силовики и возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего воспитанника спорткомплекса.

Восемнадцатилетнего воспитанника спорткомплекса «Олимпия», который является фигурантом уголовного дела о педофилии, на время следствия посадили под домашний арест. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «В отношении подростка возбудили уголовное дело из-за случая педофилии, его сначала арестовали. Однако суд изменил ему меру пресечения на домашний арест», — сказал источник. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске между воспитанниками спорткомплекса «Олимпия» вскрылся случай педофилии. Тогда силовики и возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего воспитанника спорткомплекса.