В ХМАО обвиняемого в педофилии посадили под домашний арест

Подозреваемого в педофилии воспитанника спорткомплекса «Олимпия» посадили под домашний арест
Восемнадцатилетнего воспитанника спорткомплекса «Олимпия», который является фигурантом уголовного дела о педофилии, на время следствия посадили под домашний арест. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«В отношении подростка возбудили уголовное дело из-за случая педофилии, его сначала арестовали. Однако суд изменил ему меру пресечения на домашний арест», — сказал источник.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске между воспитанниками спорткомплекса «Олимпия» вскрылся случай педофилии. Тогда силовики и возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего воспитанника спорткомплекса.
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