23 декабря 2022

В ХМАО обвиняемого в педофилии посадили под домашний арест

Спортсмена из Нижневартовска отправили под домашний арест по делу о педофилии
© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемого в педофилии воспитанника спорткомплекса «Олимпия» посадили под домашний арест Фото:

Восемнадцатилетнего воспитанника спорткомплекса «Олимпия», который является фигурантом уголовного дела о педофилии, на время следствия посадили под домашний арест. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«В отношении подростка возбудили уголовное дело из-за случая педофилии, его сначала арестовали. Однако суд изменил ему меру пресечения на домашний арест», — сказал источник.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске между воспитанниками спорткомплекса «Олимпия» вскрылся случай педофилии. Тогда силовики и возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего воспитанника спорткомплекса.

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Восемнадцатилетнего воспитанника спорткомплекса «Олимпия», который является фигурантом уголовного дела о педофилии, на время следствия посадили под домашний арест. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «В отношении подростка возбудили уголовное дело из-за случая педофилии, его сначала арестовали. Однако суд изменил ему меру пресечения на домашний арест», — сказал источник. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске между воспитанниками спорткомплекса «Олимпия» вскрылся случай педофилии. Тогда силовики и возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего воспитанника спорткомплекса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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