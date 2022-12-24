24 декабря 2022
23 декабря 2022

Губернатор ХМАО Комарова прилетела в Донбасс

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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, комарова наталья
Губернатор ХМАО Комарова посетила Макеевку с рабочим визитом Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова посетила Донбасс с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Югры на официальном сайте.

«Губернатор Югры Наталья Комарова в течение 24 декабря находилась в рабочей поездке в Луганской и Донецкой Народных Республиках. Цель поездки — провести рабочие мероприятия в городе Макеевке Донецкой Народной Республики, с администрацией которого у региона заключено соглашение о сотрудничестве», — сообщает пресс-служба окружного правительства.

Ранее URA.RU рассказало, что в Макеевку был доставлен гуманитарный груз из ХМАО. Часть груза составляют новогодние подарки для детей Донбасса.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова посетила Донбасс с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Югры на официальном сайте. «Губернатор Югры Наталья Комарова в течение 24 декабря находилась в рабочей поездке в Луганской и Донецкой Народных Республиках. Цель поездки — провести рабочие мероприятия в городе Макеевке Донецкой Народной Республики, с администрацией которого у региона заключено соглашение о сотрудничестве», — сообщает пресс-служба окружного правительства. Ранее URA.RU рассказало, что в Макеевку был доставлен гуманитарный груз из ХМАО. Часть груза составляют новогодние подарки для детей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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