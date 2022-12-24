24 декабря 2022
23 декабря 2022

В Донбасс привезли детские новогодние подарки из ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети Донбасса получат новогодние подарки от жителей ХМАО Фото:

Гуманитарный груз из ХМАО, часть которого состоит из новогодних подарков, предназначенных для детей Донбасса, доставлена в Макеевку. Об этом сообщили в telegram-канале «Администрация города Макеевки».

«В Макеевку доставлена очередная партия гуманитарного груза от Югры. В составе груза находятся сладкие новогодние подарки для детей города», — сообщает администрация Макеевки в Telegram.

Ранее URA.RU рассказало, что мэр Макеевки Владислав Ключаров поблагодарил губернатора ХМАО Наталью Комарову и всех жителей округа за оказываемую помощь. Волонтеры из округа принимали участие в акциях «Собери ребенка в школу» и «Книга Донбассу».

Из Югры в Донбасс доставили детские новогодние подарки
Фото:

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Гуманитарный груз из ХМАО, часть которого состоит из новогодних подарков, предназначенных для детей Донбасса, доставлена в Макеевку. Об этом сообщили в telegram-канале «Администрация города Макеевки». «В Макеевку доставлена очередная партия гуманитарного груза от Югры. В составе груза находятся сладкие новогодние подарки для детей города», — сообщает администрация Макеевки в Telegram. Ранее URA.RU рассказало, что мэр Макеевки Владислав Ключаров поблагодарил губернатора ХМАО Наталью Комарову и всех жителей округа за оказываемую помощь. Волонтеры из округа принимали участие в акциях «Собери ребенка в школу» и «Книга Донбассу».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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