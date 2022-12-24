Дети Донбасса получат новогодние подарки от жителей ХМАО
Гуманитарный груз из ХМАО, часть которого состоит из новогодних подарков, предназначенных для детей Донбасса, доставлена в Макеевку. Об этом сообщили в telegram-канале «Администрация города Макеевки».
«В Макеевку доставлена очередная партия гуманитарного груза от Югры. В составе груза находятся сладкие новогодние подарки для детей города», — сообщает администрация Макеевки в Telegram.
Ранее URA.RU рассказало, что мэр Макеевки Владислав Ключаров поблагодарил губернатора ХМАО Наталью Комарову и всех жителей округа за оказываемую помощь. Волонтеры из округа принимали участие в акциях «Собери ребенка в школу» и «Книга Донбассу».
Из Югры в Донбасс доставили детские новогодние подарки
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