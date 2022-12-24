24 декабря 2022
23 декабря 2022

Губернатор Комарова встретилась в ЛНР с военнослужащими из ХМАО

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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Комарова в ЛНР вручила военнослужащим из ХМАО новогодние подарки Фото:
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Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в Луганскую народную республику встретилась с военнослужащими из ХМАО, выполняющими боевые задачи в ходе спецоперации. Об этом сообщается на официальном сайте окружного правительства.

«В ходе рабочей командировки в ЛНР глава региона [Наталья Комарова] встретилась с военнослужащими — контрактниками и добровольцами из автономного округа. [Губернатор] поблагодарила земляков за службу, зафиксировав все вопросы, с которыми к ней обратились военнослужащие из Югры», — сообщает пресс-служба правительства ХМАО.

Губернатор поздравила земляков с новым годом и вручила военным подарки — посылки с продуктами и теплыми вещами. Военнослужащие поблагодарили Комарову за меры поддержки, принятые округом по отношению к их семьям. Также они сказали теплые слова в адрес всех жителей ХМАО за собранную помощь.

Ранее URA.RU рассказало, что Наталья Комарова побывала в Донецкой народной республике. Она посетила Макеевку для решения рабочих вопросов.

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Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в Луганскую народную республику встретилась с военнослужащими из ХМАО, выполняющими боевые задачи в ходе спецоперации. Об этом сообщается на официальном сайте окружного правительства. «В ходе рабочей командировки в ЛНР глава региона [Наталья Комарова] встретилась с военнослужащими — контрактниками и добровольцами из автономного округа. [Губернатор] поблагодарила земляков за службу, зафиксировав все вопросы, с которыми к ней обратились военнослужащие из Югры», — сообщает пресс-служба правительства ХМАО. Губернатор поздравила земляков с новым годом и вручила военным подарки — посылки с продуктами и теплыми вещами. Военнослужащие поблагодарили Комарову за меры поддержки, принятые округом по отношению к их семьям. Также они сказали теплые слова в адрес всех жителей ХМАО за собранную помощь. Ранее URA.RU рассказало, что Наталья Комарова побывала в Донецкой народной республике. Она посетила Макеевку для решения рабочих вопросов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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