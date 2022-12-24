Губернатор Комарова встретилась в ЛНР с военнослужащими из ХМАО

25 декабря 2022 в 13:55 Размер текста - 17 +

Комарова в ЛНР вручила военнослужащим из ХМАО новогодние подарки Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в Луганскую народную республику встретилась с военнослужащими из ХМАО, выполняющими боевые задачи в ходе спецоперации. Об этом сообщается на официальном сайте окружного правительства. «В ходе рабочей командировки в ЛНР глава региона [Наталья Комарова] встретилась с военнослужащими — контрактниками и добровольцами из автономного округа. [Губернатор] поблагодарила земляков за службу, зафиксировав все вопросы, с которыми к ней обратились военнослужащие из Югры», — сообщает пресс-служба правительства ХМАО. Губернатор поздравила земляков с новым годом и вручила военным подарки — посылки с продуктами и теплыми вещами. Военнослужащие поблагодарили Комарову за меры поддержки, принятые округом по отношению к их семьям. Также они сказали теплые слова в адрес всех жителей ХМАО за собранную помощь. Ранее URA.RU рассказало, что Наталья Комарова побывала в Донецкой народной республике. Она посетила Макеевку для решения рабочих вопросов.

Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в Луганскую народную республику встретилась с военнослужащими из ХМАО, выполняющими боевые задачи в ходе спецоперации. Об этом сообщается на официальном сайте окружного правительства. «В ходе рабочей командировки в ЛНР глава региона [Наталья Комарова] встретилась с военнослужащими — контрактниками и добровольцами из автономного округа. [Губернатор] поблагодарила земляков за службу, зафиксировав все вопросы, с которыми к ней обратились военнослужащие из Югры», — сообщает пресс-служба правительства ХМАО. Губернатор поздравила земляков с новым годом и вручила военным подарки — посылки с продуктами и теплыми вещами. Военнослужащие поблагодарили Комарову за меры поддержки, принятые округом по отношению к их семьям. Также они сказали теплые слова в адрес всех жителей ХМАО за собранную помощь. Ранее URA.RU рассказало, что Наталья Комарова побывала в Донецкой народной республике. Она посетила Макеевку для решения рабочих вопросов.