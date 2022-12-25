Bloomberg: украинцы перенесли Рождество из-за России

25 декабря 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

Украинцы решили отмечать Рождество 25 декабря Фото: Анна Майорова © URA.RU Некоторые украинцы не хотят праздновать Рождество 7 января, как в России, поэтому переносят его на другую дату. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Некоторые православные украинцы решили отмечать Рождество 25 декабря, как и многие христиане по всему миру. Украинцы обычно празднуют Рождество 7 января, как и россияне. Но не в этом году, по крайней мере, не везде», — передает Bloomberg. Сообщается, что причиной стала спецоперация РФ на Украине. Жители страны воспринимают изменение дат как отделение от культуры России, отмечает издание. Руководство Православной церкви Украины разрешило верующим праздновать Рождество вместе с католиками. Ранее с подобным призывом выступал политик из Львова Богдан Панкевич, сообщают «Дни.ру». Президент Украины Владимир Зеленский в ночь с 24 на 25 декабря поздравил жителей страны с праздником.

Некоторые украинцы не хотят праздновать Рождество 7 января, как в России, поэтому переносят его на другую дату. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Некоторые православные украинцы решили отмечать Рождество 25 декабря, как и многие христиане по всему миру. Украинцы обычно празднуют Рождество 7 января, как и россияне. Но не в этом году, по крайней мере, не везде», — передает Bloomberg. Сообщается, что причиной стала спецоперация РФ на Украине. Жители страны воспринимают изменение дат как отделение от культуры России, отмечает издание. Руководство Православной церкви Украины разрешило верующим праздновать Рождество вместе с католиками. Ранее с подобным призывом выступал политик из Львова Богдан Панкевич, сообщают «Дни.ру». Президент Украины Владимир Зеленский в ночь с 24 на 25 декабря поздравил жителей страны с праздником.