Из свердловских аптек пропал известный белорусский препарат

Один из самых востребованных противоэпилептических препаратов пропал из свердловских аптек. Речь идет о лекарстве «Диазепам». Об этом сообщили читатели URA.RU. Данный препарат назначают для лечения невротических и неврозоподобных расстройств с проявлением тревоги, а также для купирования эпилептических припадков и судорожных состояний. Препарат производится в Республике Беларусь.
«Диазепам применяют при лечении невротических расстройств. Также препарат может применяться в составе комплексной терапии для купирования эпилептических припадков. В аптеках Свердловской области найти препарат практически невозможно», — делятся читатели агентства.
В ходе телефонного разговора с корреспондентом URA.RU фармацевт из Екатеринбурга Ирина (фамилию просила не указывать) заявила, что на фармрынке страны давно уже есть препараты с похожим действием. «Диазепам является своего рода транквилизатором. В аптеках региона, да и в страны в целом, можно найти препараты с похожим действием. Необходима консультация специалиста», — отметила она.
Редакция агентства направила запрос в региональный Росздравнадзор. На момент публикации ответ не поступил.
В СМИ писали, что Московский эндокринный завод начнет выпускать препарат «Диазепам». В феврале 2021 препарат планировалось выпустить в гражданский оборот. С такой информацией тогда выступил бывший первый замглавы Минпромторга Сергей Цыб.
Ранее URA.RU сообщало, что лекарственный препарат «Золофт» пропал из свердловских аптек. Кроме всего, дефицит препаратов наблюдается в онкологическом направлении. Читатели агентства отметили, что препарата «Гикамтин» также нет в аптеках региона.
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Один из самых востребованных противоэпилептических препаратов пропал из свердловских аптек. Речь идет о лекарстве «Диазепам». Об этом сообщили читатели URA.RU. Данный препарат назначают для лечения невротических и неврозоподобных расстройств с проявлением тревоги, а также для купирования эпилептических припадков и судорожных состояний. Препарат производится в Республике Беларусь. «Диазепам применяют при лечении невротических расстройств. Также препарат может применяться в составе комплексной терапии для купирования эпилептических припадков. В аптеках Свердловской области найти препарат практически невозможно», — делятся читатели агентства. В ходе телефонного разговора с корреспондентом URA.RU фармацевт из Екатеринбурга Ирина (фамилию просила не указывать) заявила, что на фармрынке страны давно уже есть препараты с похожим действием. «Диазепам является своего рода транквилизатором. В аптеках региона, да и в страны в целом, можно найти препараты с похожим действием. Необходима консультация специалиста», — отметила она. Редакция агентства направила запрос в региональный Росздравнадзор. На момент публикации ответ не поступил. В СМИ писали, что Московский эндокринный завод начнет выпускать препарат «Диазепам». В феврале 2021 препарат планировалось выпустить в гражданский оборот. С такой информацией тогда выступил бывший первый замглавы Минпромторга Сергей Цыб. Ранее URA.RU сообщало, что лекарственный препарат «Золофт» пропал из свердловских аптек. Кроме всего, дефицит препаратов наблюдается в онкологическом направлении. Читатели агентства отметили, что препарата «Гикамтин» также нет в аптеках региона.