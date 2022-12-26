Компания из Екатеринбурга за год инвестировала в социальные проекты 126 млн рублей

Компания «Форэс» помогает школам, детским садам, больницам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более 126 млн рублей инвестировала производственная компания «Форэс» из Екатеринбурга на социальные и благотворительные проекты. Почти половина от этой суммы ушла на обращения, связанные со специальной военной операцией. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«В 2022 году объем поддержки социальных и благотворительных проектов превысил 126 млн рублей. Компания поддержала обращения, связанные с событиями специальной военной операции. К концу года на приобретение гуманитарной помощи, медикаментов и поддержку воинских подразделений было направлено более 57 млн рублей», — рассказали в «Форэсе».

На втором месте по объему поддержки — спортивные проекты. Якорным стал «Биатлон в школу- Биатлон в ГТО», по которому школьникам и студентам передали около 1000 комплектов для биатлона, им дети занимаются на уроках физкультуры. Всего же за два года в образовательные учреждения передали 1400 комплектов. Также представители компании помогли нескольким образовательным учреждениям с ремонтом. В частности, профинансировали заявку детского сада «Теремок» из села Курьи на оснащение оборудованием для центра естественно-научной и технической направленности.

«Это был проект инициативного бюджетирования с привлечением областного софинансирования. Смотрим, как работает этот механизм, ведь и для муниципалитета это относительно новый опыт. Для благотворителя важно, что каждая заявка проходит через конкурсный отбор, а значит — она проработана и реализуема», — поясняет исполнительный директор «Форэс» Михаил Ловков.

На помощь медицинским организациям в компании потратили более пяти миллионов рублей — на эти деньги купили автомобиль для ЦГБ №6 в Екатеринбурге, а также оборудование для Сухоложской районной больницы и квартиры для сотрудников. Компания «Форэс» является производителем пропантов — расклинивающих агентов в виде керамических гранул различных фракций, востребованных при добыче нефти и газа. У компании есть четыре площадки в Свердловской области.