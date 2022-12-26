Дмитрий Махонин побывал на губернаторской елке и пожелал детям хорошего настроения в праздники Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Глава Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в губернаторской елке. Праздник, на который собралось больше 1000 детей из разных уголков края, прошел в пермской академическом Театре-Театре, передает корреспондент URA.RU.

«Позади полугодие учебы, впереди долгожданные новогодние и рождественские каникулы. Я бы хотел, чтобы вы как следует отдохнули, набрались сил. Мы после небольшого двухлетнего перерыва возобновляем эту традицию [проведения губернаторских елок в очном формате]. Хочу пожелать, чтобы она запомнилась вам на всю жизнь, чтобы вы вернулись домой с хорошим настроением, поделились им с вашими братьями и сестрами. Пусть Новый год принесет вам удачу, благополучие и успехи в учебе!», — обратился к ребятам Махонин.

Участниками губернаторской елки стали талантливые ребята, отличники учебы, победители спортивных соревнований, олимпиад, творческих конкурсов, а также дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и дети с ограниченными возможностями здоровья. Театр-Театр подготовил для них спектакль «Бременские музыканты». Каждый ребенок получит новогодний подарок: конфеты и зимнюю шапочку.

Из-за пандемии новогодние елки для детей в последние два года проходили в очно-дистанционном формате. Ранее Махонин акцентировал внимание подчиненных на том, что новогодние мероприятия для детей в Перми, а также муниципалитетах, должны пройти на высоком уровне.

Дмитрий Махонин пришел в Театр-Театр поздравить детей с наступающими праздниками и сфотографировался с ними на память Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В фойе театра ребят встречали Дед Мороз и Снегурочка Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Перед спектаклем дети смогли поучаствовать в творческих конкурсах и поиграть Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На губернаторскую елку приехали дети со всего Пермского края Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В этом году ребята посмотрели спектакль «Бременские музыканты» Фото: Сергей Русанов © URA.RU