Пермские власти рассказали, как пройдут новогодние праздники

Пермские власти представили программу новогодних праздников

Новогодние мероприятия в краевой столице начнутся с середины декабря Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В Пермском крае в новогодние праздники запланированы фестивали, ярмарки и кинопоказы. Предстоящие мероприятия обсудили члены краевого правительства. Трансляция заседания велась в соцсети «ВКонтакте». Особое внимание во время предстоящих праздников должно быть уделено детям-сиротам и детям мобилизованных пермяков, заявил губернатор Дмитрий Махонин.

«Очень важно, чтобы на высоком уровне были проведены и губернаторские елки, и елки, которые проводят главы муниципальных образований. Внимание к детям-сиротам должно быть, к детям мобилизованных и к детям наших земляков, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Конечно же в Перми акцент должен быть сделан и на праздновании 300-летия Перми [2023 год], потому что мы входим в новую эпоху, в новый период развития краевой столицы в частности, и Пермского края в целом», — подчеркнул Махонин.

По словам министра культуры Прикамья Аллы Платоновой, власти делают акцент на том, что Новый год — это, в первую очередь, «праздник для детей». Так, новогодняя губернаторская елка пройдет 26 и 27 декабря в Театре-Театре. Новогодние елки пройдут для детей во всех муниципалитетах. Социальные кинозалы покажут мультфильмы и семейные фильмы, будут работать выставки, музеи.

Накануне Нового года в Перми пройдет спецпроект «Дягилев+». На фестивале-спутнике Дягилеского фестиваля запланирован мастер-класс дирижера Теодора Курентзиса. Кроме того, с 17 декабря по 7 января будут работать новогодние ярмарки и базары. Они запланированы практически во всех городах края, отметила Платонова. Большая программа подготовлена учреждениями культуры и на Рождество.

В свою очередь, начальник департамента культуры и молодежной политики мэрии Перми Василий Головин отметил, что 16 декабря состоится зажжение огней на главной новогодней ели, установленной на эспланаде. Главная городская елка пройдет для детей в ДК Солдатова. Приглашение на нее получат дети-победители олимпиад, различных творческих конкурсов, спортивных соревнований, а также и дети мобилизованных пермяков. Новогодние мероприятия продлятся до 19 февраля и завершатся проведением Кубка по ледовой скульптуре «Зимний вернисаж», сказал Головин.