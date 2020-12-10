В Пермском крае вводится новый запрет из-за коронавируса

Губернаторская елка отменена из-за коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае вводятся дополнительные ограничения из-за коронавируса. В частности, введен запрет на традиционное проведение губернаторской елки. Об этом стало известно в ходе заседания краевого правительства в пятницу, 11 декабря. В связи с распространением коронавирусной инфекции принято решение не собирать детей на торжественное мероприятие в пермском театре, как это было раньше. Праздник для них пройдет в очно-дистанционном формате, сказал губернатор Дмитрий Махонин.

«Мероприятия будут проходить в очно-дистанционном формате. Мы не хотим и не имеем права лишать детей самого главного праздника — Нового года. Несмотря на все трудности, которые преподнес 2020 год, ребята получат подарки от Деда мороза», — сказал Махонин.

Министр образования и науки края Раиса Кассина уточнила, что праздник будет организован в каждом муниципалитете с соблюдением необходимых мер безопасности. Губернаторская елка пройдет в течение трех дней. Всего праздничными мероприятиями предполагается охватить порядка 4200 детей со всего Пермского края. Ее участниками станут отличники учебы, победители конкурсов, олимпиад, фестивалей, спортивных соревнований, дети из малообеспеченных, многодетных семей, дети-инвалиды, воспитанники детдомов.

В свою очередь, министр культуры края Вячеслав Торчинский сказал, что в этом году важным аспектом праздника является рассредоточение жителей во всех городах Пермского края. Он добавил, что «в крае запрещены и отменены все массовые гуляния, связанные с празднованием Нового года».

URA.RU также писало, что в Перми отменили строительство ледового городка на городской эспланаде. Вместо этого власти решили «усилить» праздничные локации в районах краевой столицы.