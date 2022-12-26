Участникам СВО из Тобольска дадут отсрочку по договорам аренды

Новую льготу мобилизованным тоболякам одобрила городская дума Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Участники СВО из Тобольска получат отсрочку по договорам аренды. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Максим Афанасьев. Решение принято на очередном заседании тобольской городской думы.

«Депутаты единогласно проголосовали за предоставление отсрочки уплаты арендной платы и возможности расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций на период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ. Срок отсрочки уплаты арендной платы рассчитывается как срок мобилизации, увеличенный на 30 дней», — сообщил Афанасьев.

Так же депутаты единогласно поддержали идею установить мемориальные доски на фасадах школ, где учились погибшие в СВО тоболяки. «Это важно не только для сохранения памяти о наших героях, но и для воспитания подрастающего поколения с правильными ориентирами», — пояснил Афанасьев.

Ранее URA.RU рассказывало о том, какие меры поддержки мобилизованных планируют ввести депутаты областной думы. Помимо отсрочки платежей по договорам аренды в списке — бесплатная юридическая помощь и освобождение от штрафов за просрочку коммунальных платежей.