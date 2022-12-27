Торги проходят в рамках банкротства ООО «Актив» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) выставили на продажу крупный офисный центр, который ранее принадлежал ООО «Актив». Четырехэтажное здание общей площадью 1 тысяча 800 квадратных метров продают за 55 млн рублей в рамках банкротства, сообщил URA.RU директор аукционного дома «Торги-ру» Андрей Окулов.

«Продается четырехэтажное административное здание общей площадью 1 804,8 квадратных метров. Бывший владелец здания — ООО „Актив“. Торги проводятся в рамках банкротства», — пояснил Окулов.

В четырехэтажном административном здании по адресу: улица Ленина дом 85, расположены офисы, а также «Зал для проведения торжеств», площадь помещения составляет 546 квадратных метров. Площадь земельного участка, на котором находится объект — 2 тысячи 445 квадратных метров.

Дата окончания торгов по продаже офисного центра — 13 февраля 2023 года. Это уже второй назначенный аукцион. В первый раз торги не состоялись по причине отсутствия поданных заявок на участие. Стартовая стоимость лота была на 6 млн меньше и составляла 62 миллиона 108 тысяч рублей. По словам Окулова, если торги не состоятся и на этот раз, продавцы будут ждать публичного предложения от инвесторов — для перепродажи объекта.

Ранее в Челябинске выставили на продажу популярный торговый комплекс «Джунгли». За здание общей площадью около двух тысяч квадратных метров продавец запросил 70 миллионов рублей.

В четырехэтажном административном здании расположены офисы, а также «Зал для проведения торжеств», площадь помещения составляет 546 квадратных метров Скрин: сайт «Торги-ру»

Площадь земельного участка, на котором находится объект, составляет 2 тысячи 445 квадратных метров Скрин: сайт «Торги-ру»

Торги проводятся в рамках банкротства ООО «Актив» Скрин: сайт «Торги-ру»