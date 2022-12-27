Полиция Екатеринбурга занялась работником колледжа, ударившим ребенка

Полицейские проверят информацию о нападении на студента Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Полицейские проводят проверку после инцидента в Уральском финансово-юридическом колледже, где работник, по словам очевидцев, ударил одного из студентов за мат. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Информация об инциденте зарегистрирована в отделе полиции № 5 Ленинского района. По ней проводится проверка», — сообщили в пресс-группе.

Информация об инциденте была опубликована утром 27 декабря. По сообщению очевидцев, мужчина ударил матерившегося студента на улице рядом с колледжем. URA.RU обращалось в пресс-службу учебной организации. Там сообщали, что студент махал руками, угрожал сотруднику и провоцировал его на агрессию. Руководство разбирается в обстоятельствах инцидента, но окончательное слово о вине мужчины остается за силовиками.