Полиция Екатеринбурга занялась работником колледжа, ударившим ребенка

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Начальник УНК ГУ МВД по Пермскому краю., полковник полиции
Полицейские проверят информацию о нападении на студента Фото:

Полицейские проводят проверку после инцидента в Уральском финансово-юридическом колледже, где работник, по словам очевидцев, ударил одного из студентов за мат. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Информация об инциденте зарегистрирована в отделе полиции № 5 Ленинского района. По ней проводится проверка», — сообщили в пресс-группе.

Информация об инциденте была опубликована утром 27 декабря. По сообщению очевидцев, мужчина ударил матерившегося студента на улице рядом с колледжем. URA.RU обращалось в пресс-службу учебной организации. Там сообщали, что студент махал руками, угрожал сотруднику и провоцировал его на агрессию. Руководство разбирается в обстоятельствах инцидента, но окончательное слово о вине мужчины остается за силовиками.

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Полицейские проводят проверку после инцидента в Уральском финансово-юридическом колледже, где работник, по словам очевидцев, ударил одного из студентов за мат. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Информация об инциденте зарегистрирована в отделе полиции № 5 Ленинского района. По ней проводится проверка», — сообщили в пресс-группе. Информация об инциденте была опубликована утром 27 декабря. По сообщению очевидцев, мужчина ударил матерившегося студента на улице рядом с колледжем. URA.RU обращалось в пресс-службу учебной организации. Там сообщали, что студент махал руками, угрожал сотруднику и провоцировал его на агрессию. Руководство разбирается в обстоятельствах инцидента, но окончательное слово о вине мужчины остается за силовиками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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