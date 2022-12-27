Екатеринбургских учителей заставляют проходить психиатров за свой счет

В уральской столице учителей вынуждают платить за медосмотр Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Учителей екатеринбургских школ заставляют проходить медицинский осмотр за свой счет. Из своего кармана педагоги должны выложить 380 рублей (соответствующая переписка имеется в распоряжении редакции). Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал педагог одной из школ уральской столицы. К слову, согласно законодательству, обязанность оплачивать медосмотры для работников образовательных организаций лежит на работодателе.

«К нам сегодня в школу приедут психиатры. Всех педагогов обязали пройти их и заплатить из своего кармана 380 руб. Типа, весь город так, кто откажется, того прокуратура оштрафует. Но мне кажется, что это какая-то ерунда. Такое ощущение, что кто-то решил по-быстрому денег срубить», — делится педагог.

По мнению учителя, данная «акция» не имеет к психическому здоровью учителей никакого отношения. «Обязали пройти даже тех, кто прошел медкомиссию совсем недавно, в том числе и психиатра. И пройти нужно врачей именно в ЦГКБ №3 и ЦГКБ№6. Дело, конечно, не в этих 380 руб. Просто сам факт. Учителя все возмущаются. Если я ничего не сделаю и молча пройду, наверное, почувствую себя изнасилованной», — пожаловалась собеседница агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием к начальнику департамента образования Екатеринбурга Константину Шевченко. На звонок корреспондента никто не ответил. Также на звонок не ответила заместитель начальника департамента образования города Ольга Бабченко.

Медосмотр обязаны проходить все без исключения сотрудники образовательных организаций. Кроме медицинской справки, все учителя и преподаватели вузов должны иметь медицинскую книжку.