27 декабря 2022

Суд Сургута в четвертый раз перенес слушанья по делу Раи Мамедовой, оскорбившей русских

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Слушанья перенесли на 25 января 2023 года Фото:

Сургутский городской суд в четвертый раз перенес разбирательство уголовного дела в отношении Раи Мамедовой за оскорбление русских, обвиняемой по статье возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. О том, что судья перенес слушанья, передает журналист URA.RU с места событий.

«Суд постановил возобновить судебное следствие в связи с изменением позиции подсудимой о признании вины. А также согласования позиции подсудимой и ее защитника. По защите суд усматривает расхождение. Судебное заседание по рассмотрению данного уголовного дела откладывается до 14:30 часов 25 января 2023 года», — вынес решение судья.

Во время завершающего этапа судебного разбирательства Рая Мамедова, ранее соглашавшаяся со всеми обвинениями и написавшая явку с повинной, сообщила о протесте. Женщина заявила, что не согласна с обвинениями и вину признает лишь частично.

Ранее URA.RU сообщало, что адвокат Амил Аббасов отказался защищать Раю Мамедову, оскорбившую русских в ХМАО. Он отказался защищать подсудимую из-за неожиданного изменения позиции Мамедовой.

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Сургутский городской суд в четвертый раз перенес разбирательство уголовного дела в отношении Раи Мамедовой за оскорбление русских, обвиняемой по статье возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. О том, что судья перенес слушанья, передает журналист URA.RU с места событий. «Суд постановил возобновить судебное следствие в связи с изменением позиции подсудимой о признании вины. А также согласования позиции подсудимой и ее защитника. По защите суд усматривает расхождение. Судебное заседание по рассмотрению данного уголовного дела откладывается до 14:30 часов 25 января 2023 года», — вынес решение судья. Во время завершающего этапа судебного разбирательства Рая Мамедова, ранее соглашавшаяся со всеми обвинениями и написавшая явку с повинной, сообщила о протесте. Женщина заявила, что не согласна с обвинениями и вину признает лишь частично. Ранее URA.RU сообщало, что адвокат Амил Аббасов отказался защищать Раю Мамедову, оскорбившую русских в ХМАО. Он отказался защищать подсудимую из-за неожиданного изменения позиции Мамедовой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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