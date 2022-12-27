Суд Сургута в четвертый раз перенес слушанья по делу Раи Мамедовой, оскорбившей русских

28 декабря 2022 в 12:51 Размер текста - 17 +

Слушанья перенесли на 25 января 2023 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сургутский городской суд в четвертый раз перенес разбирательство уголовного дела в отношении Раи Мамедовой за оскорбление русских, обвиняемой по статье возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. О том, что судья перенес слушанья, передает журналист URA.RU с места событий. «Суд постановил возобновить судебное следствие в связи с изменением позиции подсудимой о признании вины. А также согласования позиции подсудимой и ее защитника. По защите суд усматривает расхождение. Судебное заседание по рассмотрению данного уголовного дела откладывается до 14:30 часов 25 января 2023 года», — вынес решение судья. Во время завершающего этапа судебного разбирательства Рая Мамедова, ранее соглашавшаяся со всеми обвинениями и написавшая явку с повинной, сообщила о протесте. Женщина заявила, что не согласна с обвинениями и вину признает лишь частично. Ранее URA.RU сообщало, что адвокат Амил Аббасов отказался защищать Раю Мамедову, оскорбившую русских в ХМАО. Он отказался защищать подсудимую из-за неожиданного изменения позиции Мамедовой.

Сургутский городской суд в четвертый раз перенес разбирательство уголовного дела в отношении Раи Мамедовой за оскорбление русских, обвиняемой по статье возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. О том, что судья перенес слушанья, передает журналист URA.RU с места событий. «Суд постановил возобновить судебное следствие в связи с изменением позиции подсудимой о признании вины. А также согласования позиции подсудимой и ее защитника. По защите суд усматривает расхождение. Судебное заседание по рассмотрению данного уголовного дела откладывается до 14:30 часов 25 января 2023 года», — вынес решение судья. Во время завершающего этапа судебного разбирательства Рая Мамедова, ранее соглашавшаяся со всеми обвинениями и написавшая явку с повинной, сообщила о протесте. Женщина заявила, что не согласна с обвинениями и вину признает лишь частично. Ранее URA.RU сообщало, что адвокат Амил Аббасов отказался защищать Раю Мамедову, оскорбившую русских в ХМАО. Он отказался защищать подсудимую из-за неожиданного изменения позиции Мамедовой.