Житель ХМАО отправится в колонию из-за неуплаты 800 тысяч рублей в качестве алиментов

28 декабря 2022 в 18:02 Размер текста - 17 +

Житель Нягани отправится в колонию из-за неуплаты алиментов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Нягани не платил алименты и накопил долг в 800 тысяч рублей. В результате разбирательства суд принял решение отправить его в колонию общего режима на полгода. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе суда Нягани. «Общая задолженность подсудимого по алиментам на содержание двоих несовершеннолетних детей составила свыше 800 000 рублей. Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказано в сообщении. В пресс-службе добавили, что мужчина ранее был судим и привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Также он был судимым за аналогичное преступление и уклонялся от наказания. По этой причине исправительные работы были заменены на лишение свободы.

Житель Нягани не платил алименты и накопил долг в 800 тысяч рублей. В результате разбирательства суд принял решение отправить его в колонию общего режима на полгода. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе суда Нягани. «Общая задолженность подсудимого по алиментам на содержание двоих несовершеннолетних детей составила свыше 800 000 рублей. Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказано в сообщении. В пресс-службе добавили, что мужчина ранее был судим и привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Также он был судимым за аналогичное преступление и уклонялся от наказания. По этой причине исправительные работы были заменены на лишение свободы.