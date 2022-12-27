27 декабря 2022

Житель ХМАО отправится в колонию из-за неуплаты 800 тысяч рублей в качестве алиментов

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей заповедник истории политических репрессий
Житель Нягани отправится в колонию из-за неуплаты алиментов Фото:

Житель Нягани не платил алименты и накопил долг в 800 тысяч рублей. В результате разбирательства суд принял решение отправить его в колонию общего режима на полгода. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе суда Нягани.

«Общая задолженность подсудимого по алиментам на содержание двоих несовершеннолетних детей составила свыше 800 000 рублей. Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что мужчина ранее был судим и привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Также он был судимым за аналогичное преступление и уклонялся от наказания. По этой причине исправительные работы были заменены на лишение свободы.

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Житель Нягани не платил алименты и накопил долг в 800 тысяч рублей. В результате разбирательства суд принял решение отправить его в колонию общего режима на полгода. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе суда Нягани. «Общая задолженность подсудимого по алиментам на содержание двоих несовершеннолетних детей составила свыше 800 000 рублей. Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказано в сообщении. В пресс-службе добавили, что мужчина ранее был судим и привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Также он был судимым за аналогичное преступление и уклонялся от наказания. По этой причине исправительные работы были заменены на лишение свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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