28 декабря 2022

Бывший пермский вице-премьер опроверг слухи о новой работе

Бывший вице-премьер Пермского края Антон Клепиков заявил, что не устраивался в Минэкономразвития
© Служба новостей «URA.RU»
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Антон Клепиков, вице-премьер Правительства Пермского края, клепиков антон
Клепиков сейчас находится в поиске работы Фото:

Бывший вице-премьер Пермского края Антон Клепиков опроверг слухи о своем трудоустройстве в Минэкономразвития РФ. Сейчас бывший чиновник находится в поиске работы.

«Нет, не трудоустроился. Бред читал, удивлен подачей. Пока в поиске работы. А тем, кто бредит — большой привет», — сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на слова самого Клепикова.

Ранее в telegram-каналах начала появляться информация о якобы трудоустройстве бывшего зампредседателя краевого правительства в федеральном министерстве. Клепиков ушел с поста вице-премьера в 2020 году. После он стал куратором проекта «Пермь-300», однако позже ушел и с этой должности.

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Бывший вице-премьер Пермского края Антон Клепиков опроверг слухи о своем трудоустройстве в Минэкономразвития РФ. Сейчас бывший чиновник находится в поиске работы. «Нет, не трудоустроился. Бред читал, удивлен подачей. Пока в поиске работы. А тем, кто бредит — большой привет», — сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на слова самого Клепикова. Ранее в telegram-каналах начала появляться информация о якобы трудоустройстве бывшего зампредседателя краевого правительства в федеральном министерстве. Клепиков ушел с поста вице-премьера в 2020 году. После он стал куратором проекта «Пермь-300», однако позже ушел и с этой должности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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