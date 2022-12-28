Бывший пермский вице-премьер опроверг слухи о новой работе

Бывший вице-премьер Пермского края Антон Клепиков заявил, что не устраивался в Минэкономразвития

29 декабря 2022 в 13:30 Размер текста - 17 +

Клепиков сейчас находится в поиске работы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Бывший вице-премьер Пермского края Антон Клепиков опроверг слухи о своем трудоустройстве в Минэкономразвития РФ. Сейчас бывший чиновник находится в поиске работы. «Нет, не трудоустроился. Бред читал, удивлен подачей. Пока в поиске работы. А тем, кто бредит — большой привет», — сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на слова самого Клепикова. Ранее в telegram-каналах начала появляться информация о якобы трудоустройстве бывшего зампредседателя краевого правительства в федеральном министерстве. Клепиков ушел с поста вице-премьера в 2020 году. После он стал куратором проекта «Пермь-300», однако позже ушел и с этой должности.

Бывший вице-премьер Пермского края Антон Клепиков опроверг слухи о своем трудоустройстве в Минэкономразвития РФ. Сейчас бывший чиновник находится в поиске работы. «Нет, не трудоустроился. Бред читал, удивлен подачей. Пока в поиске работы. А тем, кто бредит — большой привет», — сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на слова самого Клепикова. Ранее в telegram-каналах начала появляться информация о якобы трудоустройстве бывшего зампредседателя краевого правительства в федеральном министерстве. Клепиков ушел с поста вице-премьера в 2020 году. После он стал куратором проекта «Пермь-300», однако позже ушел и с этой должности.