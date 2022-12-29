29 декабря 2022

Полицейские из ХМАО получат премии к Новому году

© Служба новостей «URA.RU»
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Премия для полицейских из ХМАО составила в среднем 80 тысяч рублей Фото:

Полицейские ХМАО получили премию к Новому году. В среднем выплата составила 80 тысяч рублей, однако итоговая сумма изменялась в зависимости от должности и выслуги. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«Сегодня премии сотрудникам дали, в среднем 80 тысяч рублей. Но сумма дифференцированная и зависит от должности, стажа работы, наличия дисциплинарных взысканий и так далее. Все получили разные выплаты. Назначает ее руководство, обычных сотрудников и начальников подразделений к этой работе не допускают», — сказал источник. Он добавил, что распределением выплаты занимается начальник УМВД и его заместители совместно с бухгалтерией.

Ранее URA.RU писало, что в ноябре в управление МВД по ХМАО не пришел приказ о начислении премий на день полиции, из-за чего сотрудники решили, что останутся без выплаты. Однако к 10 ноября выплата все же пришла и составила 10 тысяч рублей независимо от должности и звания.

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Полицейские ХМАО получили премию к Новому году. В среднем выплата составила 80 тысяч рублей, однако итоговая сумма изменялась в зависимости от должности и выслуги. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «Сегодня премии сотрудникам дали, в среднем 80 тысяч рублей. Но сумма дифференцированная и зависит от должности, стажа работы, наличия дисциплинарных взысканий и так далее. Все получили разные выплаты. Назначает ее руководство, обычных сотрудников и начальников подразделений к этой работе не допускают», — сказал источник. Он добавил, что распределением выплаты занимается начальник УМВД и его заместители совместно с бухгалтерией. Ранее URA.RU писало, что в ноябре в управление МВД по ХМАО не пришел приказ о начислении премий на день полиции, из-за чего сотрудники решили, что останутся без выплаты. Однако к 10 ноября выплата все же пришла и составила 10 тысяч рублей независимо от должности и звания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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