В Перми сохранили культурный арт-объект на остановке транспорта. Фото

На павильоне автобусной остановке в Перми сохранили памятный арт-объект

30 декабря 2022 в 07:39 Размер текста - 17 +

На павильоне автобусной остановки сохранили частичку истории Фото: Сергей Русанов © URA.RU На новом павильоне автобусной остановки в Перми перенесли часть арт-объекта, который находился на ранее демонтированном старом павильоне. Об этом рассказал начальник отдела развития транспортной инфраструктуры Александр Синявский. «Дело в том, что задняя стенка старого павильона была полностью заклеена листами с воспоминаниями. Оказалось, что это был проект музея PERMM и одной из жительниц микрорайона. К сожалению сами листы сохранить было невозможно, но нам удалось перенести текст на светопрозрачную пленку и нанести его на новый павильон, тем самым, сохранив частичку истории этого места», — поделился подробностями Синявский в telegram-канале «Пермский транспорт». Арт-объект находится на остановке «микрорайон Владимирский» и это часть проекта «Вспомни город». В тексте, который нанесен на пленку, можно узнать об истории этого района и связанной с ним автобусной остановкой. Ранее URA.RU сообщало о поиске сотрудника в департамент транспорта мэрии Перми, который должен любить общественный транспорт. В обязанности специалиста будет входить выявление мест для новых остановочных пунктов, контроль их строительства, ответы на обращения граждан.

На новом павильоне автобусной остановки в Перми перенесли часть арт-объекта, который находился на ранее демонтированном старом павильоне. Об этом рассказал начальник отдела развития транспортной инфраструктуры Александр Синявский. «Дело в том, что задняя стенка старого павильона была полностью заклеена листами с воспоминаниями. Оказалось, что это был проект музея PERMM и одной из жительниц микрорайона. К сожалению сами листы сохранить было невозможно, но нам удалось перенести текст на светопрозрачную пленку и нанести его на новый павильон, тем самым, сохранив частичку истории этого места», — поделился подробностями Синявский в telegram-канале «Пермский транспорт». Арт-объект находится на остановке «микрорайон Владимирский» и это часть проекта «Вспомни город». В тексте, который нанесен на пленку, можно узнать об истории этого района и связанной с ним автобусной остановкой. Ранее URA.RU сообщало о поиске сотрудника в департамент транспорта мэрии Перми, который должен любить общественный транспорт. В обязанности специалиста будет входить выявление мест для новых остановочных пунктов, контроль их строительства, ответы на обращения граждан.