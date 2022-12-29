29 декабря 2022
28 декабря 2022

В Перми сохранили культурный арт-объект на остановке транспорта. Фото

На павильоне автобусной остановке в Перми сохранили памятный арт-объект
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа общественного транспорта, Пермь, общественный транспорт, остановка общественного транспорта
На павильоне автобусной остановки сохранили частичку истории Фото:

На новом павильоне автобусной остановки в Перми перенесли часть арт-объекта, который находился на ранее демонтированном старом павильоне. Об этом рассказал начальник отдела развития транспортной инфраструктуры Александр Синявский.

«Дело в том, что задняя стенка старого павильона была полностью заклеена листами с воспоминаниями. Оказалось, что это был проект музея PERMM и одной из жительниц микрорайона. К сожалению сами листы сохранить было невозможно, но нам удалось перенести текст на светопрозрачную пленку и нанести его на новый павильон, тем самым, сохранив частичку истории этого места», — поделился подробностями Синявский в telegram-канале «Пермский транспорт».

Арт-объект находится на остановке «микрорайон Владимирский» и это часть проекта «Вспомни город». В тексте, который нанесен на пленку, можно узнать об истории этого района и связанной с ним автобусной остановкой.

Ранее URA.RU сообщало о поиске сотрудника в департамент транспорта мэрии Перми, который должен любить общественный транспорт. В обязанности специалиста будет входить выявление мест для новых остановочных пунктов, контроль их строительства, ответы на обращения граждан.

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На новом павильоне автобусной остановки в Перми перенесли часть арт-объекта, который находился на ранее демонтированном старом павильоне. Об этом рассказал начальник отдела развития транспортной инфраструктуры Александр Синявский. «Дело в том, что задняя стенка старого павильона была полностью заклеена листами с воспоминаниями. Оказалось, что это был проект музея PERMM и одной из жительниц микрорайона. К сожалению сами листы сохранить было невозможно, но нам удалось перенести текст на светопрозрачную пленку и нанести его на новый павильон, тем самым, сохранив частичку истории этого места», — поделился подробностями Синявский в telegram-канале «Пермский транспорт». Арт-объект находится на остановке «микрорайон Владимирский» и это часть проекта «Вспомни город». В тексте, который нанесен на пленку, можно узнать об истории этого района и связанной с ним автобусной остановкой. Ранее URA.RU сообщало о поиске сотрудника в департамент транспорта мэрии Перми, который должен любить общественный транспорт. В обязанности специалиста будет входить выявление мест для новых остановочных пунктов, контроль их строительства, ответы на обращения граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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