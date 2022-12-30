В Госдуме посоветовали россиянам не выезжать из России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг. Курган, снег, взлетная полоса, аэропорт, зима, utair, споттинг, взлет самолета, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле
По словам Олега Морозова, поездки за границу для россиян сейчас будут некомфортными Фото:

Россиянам следует воздержаться от поездок за границу из-за плохой атмосферы. Об этом заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Морозов.

«Атмосфера поменялась. Плохая атмосфера сейчас для зарубежных поездок. Никаких других ограничений нет [для поездок за границу]», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости.

В качестве подтверждения своих слов депутат отмечает, что в настоящий момент такие поездки могут быть более затратными и некомфортными. По его мнению, данный дискомфорт связан с логистическими проблемами.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал запретить уехавшим россиянам возвращаться в страну. Его слова касались тех граждан, кто покинул страну после начала частичной мобилизации в РФ. Также сообщалось, что власти России пока не определили порядок налогообложения уехавших граждан, сообщает телеканал 360.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Россиянам следует воздержаться от поездок за границу из-за плохой атмосферы. Об этом заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Морозов. «Атмосфера поменялась. Плохая атмосфера сейчас для зарубежных поездок. Никаких других ограничений нет [для поездок за границу]», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости. В качестве подтверждения своих слов депутат отмечает, что в настоящий момент такие поездки могут быть более затратными и некомфортными. По его мнению, данный дискомфорт связан с логистическими проблемами. Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал запретить уехавшим россиянам возвращаться в страну. Его слова касались тех граждан, кто покинул страну после начала частичной мобилизации в РФ. Также сообщалось, что власти России пока не определили порядок налогообложения уехавших граждан, сообщает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...