В Госдуме посоветовали россиянам не выезжать из России

30 декабря 2022 в 12:42 Размер текста - 17 +

По словам Олега Морозова, поездки за границу для россиян сейчас будут некомфортными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россиянам следует воздержаться от поездок за границу из-за плохой атмосферы. Об этом заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Морозов. «Атмосфера поменялась. Плохая атмосфера сейчас для зарубежных поездок. Никаких других ограничений нет [для поездок за границу]», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости. В качестве подтверждения своих слов депутат отмечает, что в настоящий момент такие поездки могут быть более затратными и некомфортными. По его мнению, данный дискомфорт связан с логистическими проблемами. Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал запретить уехавшим россиянам возвращаться в страну. Его слова касались тех граждан, кто покинул страну после начала частичной мобилизации в РФ. Также сообщалось, что власти России пока не определили порядок налогообложения уехавших граждан, сообщает телеканал 360.

Россиянам следует воздержаться от поездок за границу из-за плохой атмосферы. Об этом заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Морозов. «Атмосфера поменялась. Плохая атмосфера сейчас для зарубежных поездок. Никаких других ограничений нет [для поездок за границу]», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости. В качестве подтверждения своих слов депутат отмечает, что в настоящий момент такие поездки могут быть более затратными и некомфортными. По его мнению, данный дискомфорт связан с логистическими проблемами. Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал запретить уехавшим россиянам возвращаться в страну. Его слова касались тех граждан, кто покинул страну после начала частичной мобилизации в РФ. Также сообщалось, что власти России пока не определили порядок налогообложения уехавших граждан, сообщает телеканал 360.