В Роструде рассказали, как в грядущем году будут отдыхать россияне
В Роструде рассказали, в каких числах будут отдыхать россияне в 2023 году. Календарь с праздниками опубликован в официальном telegram-канале ведомства.
- С 1 по 8 января — Новогодние каникулы;
- С 23 по 26 февраля — выходные в честь Дня защитника Отечества;
- 8 марта — в честь Международного женского дня;
- С 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая — майские праздники;
- С 10 по 12 июня — в честь Дня России;
- С 4 по 6 ноября — в честь Дня народного единства.
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