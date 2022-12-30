Роструд раскрыл, когда будут праздничные дни в 2023 году. Фото

Роструд опубликовал календарь с праздничными днями в 2023 году
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Новогодняя ярмарка на Красной Площади. Москва, кремль, красная площадь, новый год, покровский собор, новогодняя ярмарка, спасская башня, собор василия блаженного
В Роструде рассказали, как в грядущем году будут отдыхать россияне Фото:

В Роструде рассказали, в каких числах будут отдыхать россияне в 2023 году. Календарь с праздниками опубликован в официальном telegram-канале ведомства.

  • С 1 по 8 января — Новогодние каникулы;
  • С 23 по 26 февраля — выходные в честь Дня защитника Отечества;
  • 8 марта — в честь Международного женского дня;
  • С 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая — майские праздники;
  • С 10 по 12 июня — в честь Дня России;
  • С 4 по 6 ноября — в честь Дня народного единства.
    Фото:

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В Роструде рассказали, в каких числах будут отдыхать россияне в 2023 году. Календарь с праздниками опубликован в официальном telegram-канале ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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