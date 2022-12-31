Польский генерал спрогнозировал сроки окончания конфликта на Украине

Польский генерал Коморницкий: деньги США продлят конфликт на Украине еще на два года

Конфликт на Украине продлится еще два года, заявил польский генерал Леон Коморницкий Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Финансирование, которое Америка высылает в Киев, показывает, что конфликт закончится не в 2023 году, а, возможно, в 2024. Такое заявление сделал польский генерал Леон Коморницкий.

«Деньги, которые США тратят на войну — лучшее доказательство того, что американцы прекрасно осознают, что эта война не закончится в 2023 году, а, возможно, — в 2024», — сказал Коморницкий, передает польское издание Bankier.pl. Но он также отметил, что в новом году могут проявиться «симптомы» того, что Украина и Россия могут склоняться к завершению конфликта.

Кроме того, он спрогнозировал, что 2023 год станет ключевым для судьбы Украины, а действия украинской армии будут зависеть от иностранного финансирования. Сейчас с ним нет перебоев.

Ранее бывший сотрудник спецслужб, которого сейчас называют «Дед Ванга», спрогнозировал, когда закончится противостояние России и Запада. По его мнению, конфликт закончится в 2030 году, передают «Невские новости». Также он предсказал смену власти на Украине в ближайшие восемь лет.