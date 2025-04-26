СК установил личность вандала, осквернившего могилу военкора Федорчака

В Крыму задержан мужчина, подозреваемый в осквернении могилы военного корреспондента Александра Федорчака, погибшего в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Республике Крым и городу Севастополю. По данным ведомства, задержанный — безработный житель Нижнегорского района — уже дал признательные показания.
«В ходе совместной работы органов СК, МВД и ФСБ оперативно был установлен вероятный подозреваемый в совершении данного преступления — безработный житель Нижнегорского района. С целью сбора и закрепления доказательственной базы следствием был назначен ряд экспертиз, среди которых ДНК-экспертиза, подтвердившая нахождение фигуранта на месте преступления», — сообщили представители Следственного комитета в своем telegram-канале. Там же уточили, что мужчина дал признательные показания.
По версии следствия, инцидент произошел ночью 31 марта на кладбище Уваровского сельского поселения. Там был совершен поджог воинских захоронений местных жителей, погибших в зоне проведения специальной военной операции, среди которых — могила корреспондента издания «Известия» Александра Федорчака. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, назначен комплекс необходимых экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего.
В конце марта трагически погибли три сотрудника СМИ — корреспондент газеты «Известия» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель их съемочной группы, Александр Сиркели. Президент России Владимир Путин посмертно наградил погибших на фронте СВО военкора «Известий» орденами Мужества.
Глава администрации Нижнегорского района Республики Крым Антон Кравец сообщил, что в ночь на 31 марта неизвестные лица совершили акт вандализма на кладбище, осквернив захоронение Федорчака. По словам Кравца, злоумышленники уничтожили и подожгли могилу журналиста. Аналогичные действия были совершены в отношении еще трех захоронений военнослужащих, принимавших участие в спецоперации.
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