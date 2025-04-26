Путин внес на ратификацию в ГД договор с Таиландом о выдаче людей в розыске

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Путин внес на ратификацию в ГД договор с Таиландом, подписанный в 2024 году
Путин внес на ратификацию в ГД договор с Таиландом, подписанный в 2024 году Фото:

Президент РФ Владимир Путин внес на одобрение в Госдуму договор с Таиландом о выдаче людей, разыскиваемых в странах. Это следует документа, опубликованного на официальном сайте правовых актов.

«Вношу в Государственную Думу на ратификацию Договор между Российской Федерацией и Королевством Таиланд о выдаче», — говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов. Документ подписан Путиным и направлен председателю ГД Вячеславу Володину. Отмечается, что договор был подписан 23 октября прошлого года в Москве.

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Президент РФ Владимир Путин внес на одобрение в Госдуму договор с Таиландом о выдаче людей, разыскиваемых в странах. Это следует документа, опубликованного на официальном сайте правовых актов. «Вношу в Государственную Думу на ратификацию Договор между Российской Федерацией и Королевством Таиланд о выдаче», — говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов. Документ подписан Путиным и направлен председателю ГД Вячеславу Володину. Отмечается, что договор был подписан 23 октября прошлого года в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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