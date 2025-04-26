Путин внес на ратификацию в ГД договор с Таиландом о выдаче людей в розыске

Президент РФ Владимир Путин внес на одобрение в Госдуму договор с Таиландом о выдаче людей, разыскиваемых в странах. Это следует документа, опубликованного на официальном сайте правовых актов.
«Вношу в Государственную Думу на ратификацию Договор между Российской Федерацией и Королевством Таиланд о выдаче», — говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов. Документ подписан Путиным и направлен председателю ГД Вячеславу Володину. Отмечается, что договор был подписан 23 октября прошлого года в Москве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.