30 декабря 2022

Челябинский депутат-фронтовик поздравил земляков с Новым годом. Видео

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Олег Колесников получил повестку в военкомате. Челябинск , колесников олег
Олег Колесников ушел на фронт добровольно Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, который ушел добровольцем на фронт, поздравил земляков с наступающим Новым годом. Видеопоздравление он разместил на своей странице в соцсети.

«Дорогие друзья, поздравляю всех с Новым годом! Мира, добра и благополучия. Свои поздравления вам шлют командир батальона разведки Дауд Темербеков и лидер волонтерской роты „Боевого братства“, доброволец БАРС „Каскад“ Станислав Кузьменко», — сообщил Олег Колесников.

Депутат уточнил, что находится недалеко от Запорожья. Он пожелал жителям Челябинской области, чтобы приходящий год был счастливее уходящего.

Олег Колесников в сентябре подал заявление на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина с просьбой мобилизовать его, повестку из военкомата он получил 19 октября. Единоросс стал вторым челябинским депутатом Госдумы после Олега Голикова, который тоже добровольно отправился на фронт. Колесников вошел в батальон БАРС «Каскад».

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Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, который ушел добровольцем на фронт, поздравил земляков с наступающим Новым годом. Видеопоздравление он разместил на своей странице в соцсети. «Дорогие друзья, поздравляю всех с Новым годом! Мира, добра и благополучия. Свои поздравления вам шлют командир батальона разведки Дауд Темербеков и лидер волонтерской роты „Боевого братства“, доброволец БАРС „Каскад“ Станислав Кузьменко», — сообщил Олег Колесников. Депутат уточнил, что находится недалеко от Запорожья. Он пожелал жителям Челябинской области, чтобы приходящий год был счастливее уходящего. Олег Колесников в сентябре подал заявление на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина с просьбой мобилизовать его, повестку из военкомата он получил 19 октября. Единоросс стал вторым челябинским депутатом Госдумы после Олега Голикова, который тоже добровольно отправился на фронт. Колесников вошел в батальон БАРС «Каскад».
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