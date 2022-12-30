Челябинский депутат-фронтовик поздравил земляков с Новым годом. Видео

31 декабря 2022 в 20:56 Размер текста - 17 +

Олег Колесников ушел на фронт добровольно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, который ушел добровольцем на фронт, поздравил земляков с наступающим Новым годом. Видеопоздравление он разместил на своей странице в соцсети. «Дорогие друзья, поздравляю всех с Новым годом! Мира, добра и благополучия. Свои поздравления вам шлют командир батальона разведки Дауд Темербеков и лидер волонтерской роты „Боевого братства“, доброволец БАРС „Каскад“ Станислав Кузьменко», — сообщил Олег Колесников. Депутат уточнил, что находится недалеко от Запорожья. Он пожелал жителям Челябинской области, чтобы приходящий год был счастливее уходящего. Олег Колесников в сентябре подал заявление на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина с просьбой мобилизовать его, повестку из военкомата он получил 19 октября. Единоросс стал вторым челябинским депутатом Госдумы после Олега Голикова, который тоже добровольно отправился на фронт. Колесников вошел в батальон БАРС «Каскад».

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, который ушел добровольцем на фронт, поздравил земляков с наступающим Новым годом. Видеопоздравление он разместил на своей странице в соцсети. «Дорогие друзья, поздравляю всех с Новым годом! Мира, добра и благополучия. Свои поздравления вам шлют командир батальона разведки Дауд Темербеков и лидер волонтерской роты „Боевого братства“, доброволец БАРС „Каскад“ Станислав Кузьменко», — сообщил Олег Колесников. Депутат уточнил, что находится недалеко от Запорожья. Он пожелал жителям Челябинской области, чтобы приходящий год был счастливее уходящего. Олег Колесников в сентябре подал заявление на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина с просьбой мобилизовать его, повестку из военкомата он получил 19 октября. Единоросс стал вторым челябинским депутатом Госдумы после Олега Голикова, который тоже добровольно отправился на фронт. Колесников вошел в батальон БАРС «Каскад».