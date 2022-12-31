31 декабря 2022
30 декабря 2022

Екатеринбургская епархия запускает традиционный интернет-флешмоб. Фото

Стартовал традиционный поздравительный флешмоб от екатеринбургской епархии «На святки поем колядки»
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Поздравительный интернет-флешмоб от епархии проходит четвертый год подряд Фото:

В преддверии праздника Рождества Христова, екатеринбургская епархия начнет в интернете поздравительную кампанию «На святки поем колядки». Об этом сообщили в пресс-службе епархии Екатеринбурга.

«Интернет-флешмоб стартует 1 января. Для участия необходимо записать видеопоздравление и разместить его в соцсетях или прислать на электронную почту. Авторы наиболее ярких роликов будут отмечены подарками», — рассказали на сайте екатеринбургской епархии.

Поздравительный флешмоб проводится четвертый год подряд. Итоги конкурса будут подведены 20 января.

Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбургу подарят икону, побывавшую в космосе. Екатеринбургская епархия передаст городу образ небесной покровительницы святой Екатерины Александрийской в честь 300-летия города.

Интернет-флешмоб екатеринбургской епархии «На святки поем колядки»
Фото:

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В преддверии праздника Рождества Христова, екатеринбургская епархия начнет в интернете поздравительную кампанию «На святки поем колядки». Об этом сообщили в пресс-службе епархии Екатеринбурга. «Интернет-флешмоб стартует 1 января. Для участия необходимо записать видеопоздравление и разместить его в соцсетях или прислать на электронную почту. Авторы наиболее ярких роликов будут отмечены подарками», — рассказали на сайте екатеринбургской епархии. Поздравительный флешмоб проводится четвертый год подряд. Итоги конкурса будут подведены 20 января. Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбургу подарят икону, побывавшую в космосе. Екатеринбургская епархия передаст городу образ небесной покровительницы святой Екатерины Александрийской в честь 300-летия города.
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