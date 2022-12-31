В преддверии праздника Рождества Христова, екатеринбургская епархия начнет в интернете поздравительную кампанию «На святки поем колядки». Об этом сообщили в пресс-службе епархии Екатеринбурга.
«Интернет-флешмоб стартует 1 января. Для участия необходимо записать видеопоздравление и разместить его в соцсетях или прислать на электронную почту. Авторы наиболее ярких роликов будут отмечены подарками», — рассказали на сайте екатеринбургской епархии.
Поздравительный флешмоб проводится четвертый год подряд. Итоги конкурса будут подведены 20 января.
Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбургу подарят икону, побывавшую в космосе. Екатеринбургская епархия передаст городу образ небесной покровительницы святой Екатерины Александрийской в честь 300-летия города.
Интернет-флешмоб екатеринбургской епархии «На святки поем колядки»
Фото: сайт екатеринбургской епархии
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В преддверии праздника Рождества Христова, екатеринбургская епархия начнет в интернете поздравительную кампанию «На святки поем колядки». Об этом сообщили в пресс-службе епархии Екатеринбурга. «Интернет-флешмоб стартует 1 января. Для участия необходимо записать видеопоздравление и разместить его в соцсетях или прислать на электронную почту. Авторы наиболее ярких роликов будут отмечены подарками», — рассказали на сайте екатеринбургской епархии. Поздравительный флешмоб проводится четвертый год подряд. Итоги конкурса будут подведены 20 января. Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбургу подарят икону, побывавшую в космосе. Екатеринбургская епархия передаст городу образ небесной покровительницы святой Екатерины Александрийской в честь 300-летия города.