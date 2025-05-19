В Асбесте (Свердловская область) две недели не могут найти местного жителя Сергея Давыдова. Последний раз мужчину видели 6 мая. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Давыдов Сергей, 34 года. Нуждается в медицинской помощи», — пишут волонтеры на своей странице «ВКонтакте».
В последний раз мужчина был одет в серую кофту, красные шорты и черно-белые сланцы. Сергей ростом около 180 сантиметров, худощавого телосложения, имеет светло-русые волосы и серо-голубые глаза. Сообщить информацию о местонахождении мужчины можно по телефонам «112» и «8-800 700-54-52».
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