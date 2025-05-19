Производителя алкогольного мороженого на Плотинке оштрафовали на четверть миллиона

В Екатеринбурге выписали штраф нелегальному производителю винного мороженого на 250 тысяч рублей. Он продавал свою продукцию на Плотинке. Предпринимателем оказался 30-летний уроженец Азербайджана Алиев Гейдер Насраддин оглы, сообщает член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.
«Суд назначил ему штраф 250 тысяч рублей с изъятием продукции», — написал Чукреев в своем telegram-канале. В мороженом «Текила Санрайз» и «Секс на пляже» обнаружили 0,6 — 0,7% алкоголя.
Выяснилось, что 30-летний «бизнесмен» наладил выпуск мороженого под брендом «Mivino». Производственный цех размещался в промышленной зоне. Изначально предпринимателю выписали предписание, по которому ему было необходимо устранить нарушения и убрать алкогольное мороженое из продажи. Однако Алиев решил это проигнорировать. В итоге на него составили административное дело и выписали штраф.
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