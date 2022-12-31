Климатолог предупредил россиян об экстремальной погоде в 2023 году

Климатолог Кокорин: в России в 2023 году ожидается экстремальная погода, от жары до крупных осадков и метелей

01 января 2023 в 08:54 Размер текста - 17 +

В 2023 году россиян ждут экстремальные погодные условия — от жары, до метелей, сообщает Алексей Кокорин Фото: Размик Закарян © URA.RU В 2023 году россиян ожидают экстремальные погодные условия, которые будут повторяться чаще. В зависимости от региона это могут быть штормовые ветра, большое количество осадков или аномальная жара. Об этом сообщил директор Климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин. «В 2023 год экстремальных погодных явлений будет больше, чем в предыдущие десять лет. Россияне это почувствуют. <…> Для Северо-Запада это штормовые ветра и метели, резкое выпадение осадков. В Москве [и других территориях Центрального федерального округа] поменьше штормовых ветров и нет метелей, но не исключены волны жары», — отметил климатолог в интервью радио Sputnik. Он ссылается на данные институтов Росгидромета и РАН об изменениях климата. Кокорин отметил, что такие погодные изменения ожидаются не только в 2023 году, а на протяжении всего десятилетия. Он также подчеркнул, что конкретные изменения зависят от состояния течений в Тихом океане. В связи с этим в текущем году погода должна быть теплее, чем в предыдущем. Тем не менее метеорологические условия будут холоднее, чем в 2020-м. В целом с 2020 по 2030 года погода должна быть теплее, чем в прошлое десятилетие. Ранее сообщалось о том, какая погода ожидает россиян на новогодние праздники до 6 января. Например, в центре Европейской территории России в новогодние праздники оттепели будут сменяться минусовыми температурами, а на Урале температура ожидается до -20 градусов. Также метеоролог Александр Колесов говорил, что в Санкт-Петербурге 2022 год в плане погодных условия прошел неплохо, сообщают « Невские новости». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2023 году россиян ожидают экстремальные погодные условия, которые будут повторяться чаще. В зависимости от региона это могут быть штормовые ветра, большое количество осадков или аномальная жара. Об этом сообщил директор Климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин. «В 2023 год экстремальных погодных явлений будет больше, чем в предыдущие десять лет. Россияне это почувствуют. <…> Для Северо-Запада это штормовые ветра и метели, резкое выпадение осадков. В Москве [и других территориях Центрального федерального округа] поменьше штормовых ветров и нет метелей, но не исключены волны жары», — отметил климатолог в интервью радио Sputnik. Он ссылается на данные институтов Росгидромета и РАН об изменениях климата. Кокорин отметил, что такие погодные изменения ожидаются не только в 2023 году, а на протяжении всего десятилетия. Он также подчеркнул, что конкретные изменения зависят от состояния течений в Тихом океане. В связи с этим в текущем году погода должна быть теплее, чем в предыдущем. Тем не менее метеорологические условия будут холоднее, чем в 2020-м. В целом с 2020 по 2030 года погода должна быть теплее, чем в прошлое десятилетие. Ранее сообщалось о том, какая погода ожидает россиян на новогодние праздники до 6 января. Например, в центре Европейской территории России в новогодние праздники оттепели будут сменяться минусовыми температурами, а на Урале температура ожидается до -20 градусов. Также метеоролог Александр Колесов говорил, что в Санкт-Петербурге 2022 год в плане погодных условия прошел неплохо, сообщают «Невские новости».