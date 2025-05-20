Получивший гражданство РФ мужчина попытался вступить в ИГ*, его отправили в СИЗО

В Москве арестовали мужчину, собиравшегося вступить в ИГ*
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд отправил в СИЗО мужичину, что недавно получил гражданство РФ
Суд отправил в СИЗО мужичину, что недавно получил гражданство РФ Фото:

Суд в Москве постановил заключить под стражу обвиняемого в попытке вступить в террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена на территории РФ) Шахбоза Давлатова, недавно получившего российское гражданство. Об этом сообщают журналисты.

«Суд в Москве отправил в СИЗО недавно получившего гражданство РФ обвиняемого, собиравшегося вступить в террористическую организацию „Исламское государство“», — сообщили РИА «Новости»со ссылкой на судебные материалы.

Сообщается, что следствие ходатайствовало об аресте мужчины. Там считают, что находясь на свободе, гражданин может «поддерживать и координировать связь с другими участниками МТО ИГ, цели которой представляют опасность для общественной безопасности Российской Федерации».

По информации агентства, Давлатов до недавнего времени являлся гражданином другого государства и получил гражданство РФ незадолго до задержания. Суд принял решение об избрании меры пресечения в виде помещения в СИЗО в середине апреля 2025 года. Дополнительные обстоятельства дела и детали следствия не уточняются.

* «Исламское государство», ИГ — запрещенная на территории РФ террористическая организация.

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Суд в Москве постановил заключить под стражу обвиняемого в попытке вступить в террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена на территории РФ) Шахбоза Давлатова, недавно получившего российское гражданство. Об этом сообщают журналисты. «Суд в Москве отправил в СИЗО недавно получившего гражданство РФ обвиняемого, собиравшегося вступить в террористическую организацию „Исламское государство“», — сообщили РИА «Новости»со ссылкой на судебные материалы. Сообщается, что следствие ходатайствовало об аресте мужчины. Там считают, что находясь на свободе, гражданин может «поддерживать и координировать связь с другими участниками МТО ИГ, цели которой представляют опасность для общественной безопасности Российской Федерации». По информации агентства, Давлатов до недавнего времени являлся гражданином другого государства и получил гражданство РФ незадолго до задержания. Суд принял решение об избрании меры пресечения в виде помещения в СИЗО в середине апреля 2025 года. Дополнительные обстоятельства дела и детали следствия не уточняются. * «Исламское государство», ИГ — запрещенная на территории РФ террористическая организация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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