Пермяк отсудил у продавца миллион рублей за сгоревший Renault Duster

Суд признал, что инцидент произошел из-за технической неисправности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Перми взыскал более 1 млн рублей с компании «Рено Россия» после того, как его автомобиль сгорел. Причиной возгорания стала неисправность в новом Renault Duster, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми.

«Взыскать с ЗАО „Рено Россия“ в пользу Сухорослова М.Б., стоимость транспортного средства в размере 698354 рублей, штраф в размере 350177 рублей», — говорится в решении. Также концерн должен выплатить две тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд признал, что инцидент произошел из-за технической неисправности.

Пермяк также требовал взыскать компенсацию с компании «Росгосстрах», которая отказала ему в страховой выплате. Однако суд пришел к выводу, что возгорание автомобиля из-за неисправности — не страховой случай.