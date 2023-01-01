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31 декабря 2022
30 декабря 2022

Пермяк отсудил у продавца миллион рублей за сгоревший Renault Duster

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Ринату Кучитарову в суде Тракторозаводского района. Челябинск, дело, судья, суд
Суд признал, что инцидент произошел из-за технической неисправности Фото:

Житель Перми взыскал более 1 млн рублей с компании «Рено Россия» после того, как его автомобиль сгорел. Причиной возгорания стала неисправность в новом Renault Duster, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми.

«Взыскать с ЗАО „Рено Россия“ в пользу Сухорослова М.Б., стоимость транспортного средства в размере 698354 рублей, штраф в размере 350177 рублей», — говорится в решении. Также концерн должен выплатить две тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд признал, что инцидент произошел из-за технической неисправности.

Пермяк также требовал взыскать компенсацию с компании «Росгосстрах», которая отказала ему в страховой выплате. Однако суд пришел к выводу, что возгорание автомобиля из-за неисправности — не страховой случай.

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Житель Перми взыскал более 1 млн рублей с компании «Рено Россия» после того, как его автомобиль сгорел. Причиной возгорания стала неисправность в новом Renault Duster, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. «Взыскать с ЗАО „Рено Россия“ в пользу Сухорослова М.Б., стоимость транспортного средства в размере 698354 рублей, штраф в размере 350177 рублей», — говорится в решении. Также концерн должен выплатить две тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд признал, что инцидент произошел из-за технической неисправности. Пермяк также требовал взыскать компенсацию с компании «Росгосстрах», которая отказала ему в страховой выплате. Однако суд пришел к выводу, что возгорание автомобиля из-за неисправности — не страховой случай.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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