27 декабря 2022

Пермские священники на Донбассе поддержали раненых бойцов

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Клипарт. Магнитогорск, священник, крест, церковь, руки священика
Священники также пообщались с учителями Луганска и передали местным жителям помощь от пермяков Фото:
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Делегация пермских священнослужителей посетила Донбасс. Представители Пермской епархии Русской православной церкви, а также регионального духовного управления мусульман во время поездки поддержали раненых бойцов российской армии, рассказали в Пермской митрополии РПЦ.

«Основной целью поездки на Донбасс по словам протоиерея Константина Остренко стало духовное окормление раненых воинов. Священнослужители совершали молебны, таинства и просветительские беседы в госпиталях», — говорится на сайте митрополии.

Также священники передали жителям Луганской области гуманитарную помощь, собранную пермяками, и провели просветительскую встречу-беседу с педагогами Луганска.

На территории Луганской и Донецкой народных республик с 24 февраля проходит спецоперация российских войск. Ее цель, как говорил президент РФ Владимир Путин, защитить мирных жителей Донбасса.

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Делегация пермских священнослужителей посетила Донбасс. Представители Пермской епархии Русской православной церкви, а также регионального духовного управления мусульман во время поездки поддержали раненых бойцов российской армии, рассказали в Пермской митрополии РПЦ. «Основной целью поездки на Донбасс по словам протоиерея Константина Остренко стало духовное окормление раненых воинов. Священнослужители совершали молебны, таинства и просветительские беседы в госпиталях», — говорится на сайте митрополии. Также священники передали жителям Луганской области гуманитарную помощь, собранную пермяками, и провели просветительскую встречу-беседу с педагогами Луганска. На территории Луганской и Донецкой народных республик с 24 февраля проходит спецоперация российских войск. Ее цель, как говорил президент РФ Владимир Путин, защитить мирных жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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