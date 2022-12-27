Пермские священники на Донбассе поддержали раненых бойцов

28 декабря 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

Священники также пообщались с учителями Луганска и передали местным жителям помощь от пермяков Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Делегация пермских священнослужителей посетила Донбасс. Представители Пермской епархии Русской православной церкви, а также регионального духовного управления мусульман во время поездки поддержали раненых бойцов российской армии, рассказали в Пермской митрополии РПЦ. «Основной целью поездки на Донбасс по словам протоиерея Константина Остренко стало духовное окормление раненых воинов. Священнослужители совершали молебны, таинства и просветительские беседы в госпиталях», — говорится на сайте митрополии. Также священники передали жителям Луганской области гуманитарную помощь, собранную пермяками, и провели просветительскую встречу-беседу с педагогами Луганска. На территории Луганской и Донецкой народных республик с 24 февраля проходит спецоперация российских войск. Ее цель, как говорил президент РФ Владимир Путин, защитить мирных жителей Донбасса.

Делегация пермских священнослужителей посетила Донбасс. Представители Пермской епархии Русской православной церкви, а также регионального духовного управления мусульман во время поездки поддержали раненых бойцов российской армии, рассказали в Пермской митрополии РПЦ. «Основной целью поездки на Донбасс по словам протоиерея Константина Остренко стало духовное окормление раненых воинов. Священнослужители совершали молебны, таинства и просветительские беседы в госпиталях», — говорится на сайте митрополии. Также священники передали жителям Луганской области гуманитарную помощь, собранную пермяками, и провели просветительскую встречу-беседу с педагогами Луганска. На территории Луганской и Донецкой народных республик с 24 февраля проходит спецоперация российских войск. Ее цель, как говорил президент РФ Владимир Путин, защитить мирных жителей Донбасса.