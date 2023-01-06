Губернатор ХМАО устроила проверку больницы-долгостроя в Нижневартовске

Комарова поручила директору окружного департамента строительства еженедельно докладывать о ходе работ Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова проинспектировала ход строительства Нижневартовской окружной больницы в рамках визита в город, сообщается в telegram-канале «Югра Официально». Объект строится более десяти лет.

«Губернатор Югры в ходе рабочей поездки в Нижневартовск побывала в строящейся центральной больнице и проконтролировала ход работ. Наталья Комарова оценила действующие блоки больницы: пациентов уже принимает инфекционное отделение, а также реабилитационные отделения», — сообщается в канале.

В больнице введено в эксплуатацию 33 тысячи квадратных метров. Комарова поручила директору окружного департамента строительства и ЖКХ Григорию Невоструеву еженедельно докладывать о ходе работ во время штаба по вопросам строительства.

Сейчас в больнице приступили к пусконаладочным работам. Ранее сообщалось, что на объекте завершали строительно-монтажные работы. Ввод в эксплуатацию больницы на 1100 коек в Нижневартовске запланирован на весну 2023 года.