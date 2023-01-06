06 января 2023
05 января 2023

Губернатор ХМАО устроила проверку больницы-долгостроя в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комаровой. Ханты-Мансийск, портрет, комарова наталья
Комарова поручила директору окружного департамента строительства еженедельно докладывать о ходе работ Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова проинспектировала ход строительства Нижневартовской окружной больницы в рамках визита в город, сообщается в telegram-канале «Югра Официально». Объект строится более десяти лет.

«Губернатор Югры в ходе рабочей поездки в Нижневартовск побывала в строящейся центральной больнице и проконтролировала ход работ. Наталья Комарова оценила действующие блоки больницы: пациентов уже принимает инфекционное отделение, а также реабилитационные отделения», — сообщается в канале.

В больнице введено в эксплуатацию 33 тысячи квадратных метров. Комарова поручила директору окружного департамента строительства и ЖКХ Григорию Невоструеву еженедельно докладывать о ходе работ во время штаба по вопросам строительства.

Сейчас в больнице приступили к пусконаладочным работам. Ранее сообщалось, что на объекте завершали строительно-монтажные работы. Ввод в эксплуатацию больницы на 1100 коек в Нижневартовске запланирован на весну 2023 года.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова проинспектировала ход строительства Нижневартовской окружной больницы в рамках визита в город, сообщается в telegram-канале «Югра Официально». Объект строится более десяти лет. «Губернатор Югры в ходе рабочей поездки в Нижневартовск побывала в строящейся центральной больнице и проконтролировала ход работ. Наталья Комарова оценила действующие блоки больницы: пациентов уже принимает инфекционное отделение, а также реабилитационные отделения», — сообщается в канале. В больнице введено в эксплуатацию 33 тысячи квадратных метров. Комарова поручила директору окружного департамента строительства и ЖКХ Григорию Невоструеву еженедельно докладывать о ходе работ во время штаба по вопросам строительства. Сейчас в больнице приступили к пусконаладочным работам. Ранее сообщалось, что на объекте завершали строительно-монтажные работы. Ввод в эксплуатацию больницы на 1100 коек в Нижневартовске запланирован на весну 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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