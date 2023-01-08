В Москве задержали два рейса, вылетающих в Екатеринбург

09 января 2023 в 04:24 Размер текста - 17 +

Два рейса авиакомпании «Победа» прилетят в Екатеринбург из Москвы и опозданием больше часа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рейсы DP-6541 и DP-6543 авиакомпании «Победа», вылетающие из московского аэропорта Шереметьево в Екатеринбург, прилетят с опозданием больше чем на час. Информация об этом появилась на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс DP-6541 должен был прилететь в Екатеринбург 9 января в 3:35, однако из-за задержки прилетит только в 4:50, следует из онлайн-табло аэропорта Кольцово. Кроме этого, рейс DP-6543 прилетит только в 6:30, хотя изначально планируемое время прибытия было 4:45. Причины задержки двух рейсов неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Победа». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что самолет «Победы» не смог вылететь из Перми в Москву. Лайнер занесло на взлетно-посадочной полосе из-за сугробов.

Рейсы DP-6541 и DP-6543 авиакомпании «Победа», вылетающие из московского аэропорта Шереметьево в Екатеринбург, прилетят с опозданием больше чем на час. Информация об этом появилась на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс DP-6541 должен был прилететь в Екатеринбург 9 января в 3:35, однако из-за задержки прилетит только в 4:50, следует из онлайн-табло аэропорта Кольцово. Кроме этого, рейс DP-6543 прилетит только в 6:30, хотя изначально планируемое время прибытия было 4:45. Причины задержки двух рейсов неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Победа». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что самолет «Победы» не смог вылететь из Перми в Москву. Лайнер занесло на взлетно-посадочной полосе из-за сугробов.