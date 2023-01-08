08 января 2023
07 января 2023

В Москве задержали два рейса, вылетающих в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, авиакомпания победа, екатеринбург
Два рейса авиакомпании «Победа» прилетят в Екатеринбург из Москвы и опозданием больше часа Фото:

Рейсы DP-6541 и DP-6543 авиакомпании «Победа», вылетающие из московского аэропорта Шереметьево в Екатеринбург, прилетят с опозданием больше чем на час. Информация об этом появилась на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс DP-6541 должен был прилететь в Екатеринбург 9 января в 3:35, однако из-за задержки прилетит только в 4:50, следует из онлайн-табло аэропорта Кольцово. Кроме этого, рейс DP-6543 прилетит только в 6:30, хотя изначально планируемое время прибытия было 4:45.

Причины задержки двух рейсов неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Победа». На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что самолет «Победы» не смог вылететь из Перми в Москву. Лайнер занесло на взлетно-посадочной полосе из-за сугробов.

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Рейсы DP-6541 и DP-6543 авиакомпании «Победа», вылетающие из московского аэропорта Шереметьево в Екатеринбург, прилетят с опозданием больше чем на час. Информация об этом появилась на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс DP-6541 должен был прилететь в Екатеринбург 9 января в 3:35, однако из-за задержки прилетит только в 4:50, следует из онлайн-табло аэропорта Кольцово. Кроме этого, рейс DP-6543 прилетит только в 6:30, хотя изначально планируемое время прибытия было 4:45. Причины задержки двух рейсов неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Победа». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что самолет «Победы» не смог вылететь из Перми в Москву. Лайнер занесло на взлетно-посадочной полосе из-за сугробов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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