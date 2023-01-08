В Челябинске отменили занятия в школах

Занятия отменили у школьников в 1 по 11 класс
В школах Челябинска сегодня отменили занятия. Об этом сообщают официальные источники и соцсети.
«Уважаемые челябинцы! Сегодня, 09 января, Комитетом по делам образования города Челябинска принято решение об отмене занятий в школах Челябинска с первого по одиннадцатый классы первой и второй смены», — говорится в сообщении Единой дежурной диспетчерской службы города.
Ранее об отмене занятий сообщали Снежинск, Еткульский и Нагайбакский районы. Там продлили каникулы у школьников еще на два дня, 9 и 10 января.
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