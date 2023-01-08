В Магнитогорске (Челябинская область) утром 9 января на пересечение улиц Жукова и Труда грузовая «Газель» столкнулась с трамваем. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
«Жукова — Труда. Трамвай снес „Газель“», — написали очевидцы в группе «На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)» в «ВКонтакте».
В комментариях некоторые пользователи обратили внимание, что нарушителем был водитель «Газели». Именно он протаранил трамвай.
URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД Магнитогорска. Там сообщили, что при повороте налево водитель грузовика не уступил дорогу едущему в депо трамваю. В момент аварии трамвай ехал на ремонт, пассажиров в вагоне не было. По данному факту проводится административное расследование.
ДТП произошло на пересечении улиц Жукова и Труда
Фото: «На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)» в «ВКонтакте»
ГАЗель при повороте налево не пропустила трамвай
Фото: пресс-служба ГИБДД Магнитогорска
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В Магнитогорске (Челябинская область) утром 9 января на пересечение улиц Жукова и Труда грузовая «Газель» столкнулась с трамваем. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «Жукова — Труда. Трамвай снес „Газель“», — написали очевидцы в группе «На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)» в «ВКонтакте». В комментариях некоторые пользователи обратили внимание, что нарушителем был водитель «Газели». Именно он протаранил трамвай. URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД Магнитогорска. Там сообщили, что при повороте налево водитель грузовика не уступил дорогу едущему в депо трамваю. В момент аварии трамвай ехал на ремонт, пассажиров в вагоне не было. По данному факту проводится административное расследование.