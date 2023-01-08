08 января 2023
07 января 2023

В Магнитогорске «Газель» протаранила трамвай. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП обошлось без пострадавших Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) утром 9 января на пересечение улиц Жукова и Труда грузовая «Газель» столкнулась с трамваем. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«Жукова — Труда. Трамвай снес „Газель“», — написали очевидцы в группе «На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)» в «ВКонтакте».

В комментариях некоторые пользователи обратили внимание, что нарушителем был водитель «Газели». Именно он протаранил трамвай.

URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД Магнитогорска. Там сообщили, что при повороте налево водитель грузовика не уступил дорогу едущему в депо трамваю. В момент аварии трамвай ехал на ремонт, пассажиров в вагоне не было. По данному факту проводится административное расследование.

ДТП произошло на пересечении улиц Жукова и Труда
Фото:
ГАЗель при повороте налево не пропустила трамвай
Фото:

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В Магнитогорске (Челябинская область) утром 9 января на пересечение улиц Жукова и Труда грузовая «Газель» столкнулась с трамваем. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «Жукова — Труда. Трамвай снес „Газель“», — написали очевидцы в группе «На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)» в «ВКонтакте». В комментариях некоторые пользователи обратили внимание, что нарушителем был водитель «Газели». Именно он протаранил трамвай. URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД Магнитогорска. Там сообщили, что при повороте налево водитель грузовика не уступил дорогу едущему в депо трамваю. В момент аварии трамвай ехал на ремонт, пассажиров в вагоне не было. По данному факту проводится административное расследование.
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© Служба новостей «URA.RU»
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