У пермской ОПГ лесорубов арестовали имущество на 14 млн рублей

В Пермском крае будут судить группу «черных лесорубов», незаконно уничтоживших сотни кубометров деревьев. Урон от действий злоумышленников оценили в 8,6 млн рублей, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. В качестве меры возмещения у злоумышленников арестовали имущество на 14 млн рублей.
«Была произведена рубка деревьев в общем объеме более 665 кубических метров. По оценке экспертов, сумма ущерба, причиненного лесному фонду Российской Федерации, составила свыше 8,6 миллиона рублей. В качестве мер по возмещению гражданского иска наложен арест на имущество всех обвиняемых лиц на сумму более 14 миллионов рублей», — говорится на сайте ведомства.
Пермяки срубили множество деревьев разных пород: ели, осины, березы, сосны, пихты, — в Кунгурском лесничестве. Организатором был предприниматель из Перми, который уговорил двух знакомых из Кунгура заняться незаконной вырубкой. Полиция возбудила уголовное дело, а позже направила материалы расследования в суд.
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