09 января 2023

Челябинский генерал МВД представил нового начальника полиции в Нагайбакском районе

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Клипарт. Сургут, погоны, полиция, майор полиции
Новым руководителем районной полиции стал майор Александр Махновский Фото:
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Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков 10 января представил нового руководителя полиции Нагайбакского района. Как сообщил в социальных сетях глава района Иван Сурменев, им стал Александр Махновский.

«Сегодня поздравил с назначением нового начальника отдела полиции — Александра Александровича Махновского. Генерал-лейтенант, начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков представил личному составу районного отделения полиции нового руководителя», — написал Сурменев на своей странице в «ВКонтакте».

По словам главы, ранее Махновский проходил службу в Еткульском районе. Начальник областного главка пожелал ему успехов на новом месте.

Ранее полицией Нагайбакского района руководил Андрей Ковин. В конце прошлого года он возглавил ОМВД по Уйскому району.

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Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков 10 января представил нового руководителя полиции Нагайбакского района. Как сообщил в социальных сетях глава района Иван Сурменев, им стал Александр Махновский. «Сегодня поздравил с назначением нового начальника отдела полиции — Александра Александровича Махновского. Генерал-лейтенант, начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков представил личному составу районного отделения полиции нового руководителя», — написал Сурменев на своей странице в «ВКонтакте». По словам главы, ранее Махновский проходил службу в Еткульском районе. Начальник областного главка пожелал ему успехов на новом месте. Ранее полицией Нагайбакского района руководил Андрей Ковин. В конце прошлого года он возглавил ОМВД по Уйскому району.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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