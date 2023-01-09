Челябинский генерал МВД представил нового начальника полиции в Нагайбакском районе

Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков 10 января представил нового руководителя полиции Нагайбакского района. Как сообщил в социальных сетях глава района Иван Сурменев, им стал Александр Махновский.
«Сегодня поздравил с назначением нового начальника отдела полиции — Александра Александровича Махновского. Генерал-лейтенант, начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков представил личному составу районного отделения полиции нового руководителя», — написал Сурменев на своей странице в «ВКонтакте».
По словам главы, ранее Махновский проходил службу в Еткульском районе. Начальник областного главка пожелал ему успехов на новом месте.
Ранее полицией Нагайбакского района руководил Андрей Ковин. В конце прошлого года он возглавил ОМВД по Уйскому району.
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