Baza: глава Управления Росреестра по Нижегородской области кинула бутылки в лицо бортпроводнице

Руководитель Управления Росреестра в Нижегородской области Оксана Штейн бросила пакет с пустыми бутылками в бортпроводницу после того, как ей было отказано в употреблении собственного алкоголя на борту. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«Когда самолёт приземлился и пассажиры двинулись к выходу, чиновница кинула пакет с пустыми бутылками в ту самую бортпроводницу, которая запретила пить свой алкоголь», — передает telegram-канал. Там добавили, что стюардесса успела увернуться.
В перелет из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород Штейн взяла собой алкоголь. Сотрудница авиакомпании «Россия» указала чиновнице на нарушение правил (запрет на употребление собственного алкоголя на борту). Штейн замечание приняла, однако в течение полета заказывала пиво через бортовое обслуживание. После инцидента стюардесса обратилась с заявлением в полицию. Сотрудникам правоохранительных органов пока не удалось связаться со Штейн, поскольку она уже покинула территорию аэропорта.
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