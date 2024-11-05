Baza: глава Управления Росреестра по Нижегородской области кинула бутылки в лицо бортпроводнице

Чиновница бросила в бортпроводницу пакет с бутылками от алкоголя
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бортпроводница написала заявление в полицию на Штейн
Бортпроводница написала заявление в полицию на Штейн Фото:

Руководитель Управления Росреестра в Нижегородской области Оксана Штейн бросила пакет с пустыми бутылками в бортпроводницу после того, как ей было отказано в употреблении собственного алкоголя на борту. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Когда самолёт приземлился и пассажиры двинулись к выходу, чиновница кинула пакет с пустыми бутылками в ту самую бортпроводницу, которая запретила пить свой алкоголь», — передает telegram-канал. Там добавили, что стюардесса успела увернуться.

В перелет из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород Штейн взяла собой алкоголь. Сотрудница авиакомпании «Россия» указала чиновнице на нарушение правил (запрет на употребление собственного алкоголя на борту). Штейн замечание приняла, однако в течение полета заказывала пиво через бортовое обслуживание. После инцидента стюардесса обратилась с заявлением в полицию. Сотрудникам правоохранительных органов пока не удалось связаться со Штейн, поскольку она уже покинула территорию аэропорта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководитель Управления Росреестра в Нижегородской области Оксана Штейн бросила пакет с пустыми бутылками в бортпроводницу после того, как ей было отказано в употреблении собственного алкоголя на борту. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Когда самолёт приземлился и пассажиры двинулись к выходу, чиновница кинула пакет с пустыми бутылками в ту самую бортпроводницу, которая запретила пить свой алкоголь», — передает telegram-канал. Там добавили, что стюардесса успела увернуться. В перелет из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород Штейн взяла собой алкоголь. Сотрудница авиакомпании «Россия» указала чиновнице на нарушение правил (запрет на употребление собственного алкоголя на борту). Штейн замечание приняла, однако в течение полета заказывала пиво через бортовое обслуживание. После инцидента стюардесса обратилась с заявлением в полицию. Сотрудникам правоохранительных органов пока не удалось связаться со Штейн, поскольку она уже покинула территорию аэропорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...