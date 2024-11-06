В Златоусте юноша лишил подростка элитного смартфона, распылив газовый баллончик

В Златоусте (Челябинская область) ограбил подростка, отняв у него дорогой смартфон с помощью газового баллончика. Об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.
«По данным следствия, 2 ноября в дневное время 18-летний подозреваемый под предлогом покупки мобильного телефона у несовершеннолетнего во дворе одного из домов по улице Профсоюзов, распылил перцовый баллончик в сторону 14-летнего и 15-летнего мальчиков. После этого похитил у одного из подростков мобильный телефон стоимостью не менее 70 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе управления.
После этого юноша скрылся с места происшествия. По поводу инцидента было возбуждено уголовное дело по пункту «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).
В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что подозреваемый в грабеже был задержан в Челябинске. Им оказался житель Сатки, ранее уже судимый за кражу. В настоящее время молодой человек заключен под стражу, проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.
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