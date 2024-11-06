В Златоусте юноша лишил подростка элитного смартфона, распылив газовый баллончик

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость телефона составила свыше 70 тысяч рублей
Стоимость телефона составила свыше 70 тысяч рублей Фото:

В Златоусте (Челябинская область) ограбил подростка, отняв у него дорогой смартфон с помощью газового баллончика. Об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

«По данным следствия, 2 ноября в дневное время 18-летний подозреваемый под предлогом покупки мобильного телефона у несовершеннолетнего во дворе одного из домов по улице Профсоюзов, распылил перцовый баллончик в сторону 14-летнего и 15-летнего мальчиков. После этого похитил у одного из подростков мобильный телефон стоимостью не менее 70 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе управления.

После этого юноша скрылся с места происшествия. По поводу инцидента было возбуждено уголовное дело по пункту «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).

В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что подозреваемый в грабеже был задержан в Челябинске. Им оказался житель Сатки, ранее уже судимый за кражу. В настоящее время молодой человек заключен под стражу, проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

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В Златоусте (Челябинская область) ограбил подростка, отняв у него дорогой смартфон с помощью газового баллончика. Об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. «По данным следствия, 2 ноября в дневное время 18-летний подозреваемый под предлогом покупки мобильного телефона у несовершеннолетнего во дворе одного из домов по улице Профсоюзов, распылил перцовый баллончик в сторону 14-летнего и 15-летнего мальчиков. После этого похитил у одного из подростков мобильный телефон стоимостью не менее 70 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе управления. После этого юноша скрылся с места происшествия. По поводу инцидента было возбуждено уголовное дело по пункту «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что подозреваемый в грабеже был задержан в Челябинске. Им оказался житель Сатки, ранее уже судимый за кражу. В настоящее время молодой человек заключен под стражу, проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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