Курганцев зовут упаковывать овощи в челябинских теплицах за 118 тысяч рублей

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Высокую зарплату обещают упаковщикам овощей
Высокую зарплату обещают упаковщикам овощей Фото:

Жителей Курганской области приглашают работать упаковщиками огурцов и помидоров в теплицах Челябинской области. За вахту 45 смен сотрудникам обещают платить от 118 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии.

«Соискателей вакансии упаковщика овощей из Курганской области ждут в теплицах Челябинской области. Зарплата за вахту 30 смен — 79 200 рублей, 45 смен — 118 800 рублей, 65 смен — 171 600 рублей», — указано в объявлении на сайте «Avito работа».

Уточняется, что сотрудники обеспечиваются питанием и спецодеждой. Также представители работодателя обещают работникам дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 60 дней.

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Жителей Курганской области приглашают работать упаковщиками огурцов и помидоров в теплицах Челябинской области. За вахту 45 смен сотрудникам обещают платить от 118 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии. «Соискателей вакансии упаковщика овощей из Курганской области ждут в теплицах Челябинской области. Зарплата за вахту 30 смен — 79 200 рублей, 45 смен — 118 800 рублей, 65 смен — 171 600 рублей», — указано в объявлении на сайте «Avito работа». Уточняется, что сотрудники обеспечиваются питанием и спецодеждой. Также представители работодателя обещают работникам дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 60 дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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