Курганцев зовут упаковывать овощи в челябинских теплицах за 118 тысяч рублей

Жителей Курганской области приглашают работать упаковщиками огурцов и помидоров в теплицах Челябинской области. За вахту 45 смен сотрудникам обещают платить от 118 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии.
«Соискателей вакансии упаковщика овощей из Курганской области ждут в теплицах Челябинской области. Зарплата за вахту 30 смен — 79 200 рублей, 45 смен — 118 800 рублей, 65 смен — 171 600 рублей», — указано в объявлении на сайте «Avito работа».
Уточняется, что сотрудники обеспечиваются питанием и спецодеждой. Также представители работодателя обещают работникам дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 60 дней.
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