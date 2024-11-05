Челябинцы смогут жаловаться на ночную продажу алкоголя в минсельхоз

Жители Челябинской области смогут жаловаться на ночную продажу алкоголя в барах и магазинах на сайте регионального минсельхоза. Как сообщили в пресс-службе ведомства, потребуется подтвержденная записи на сервисе «Госуслуги».
«Граждане могут обратиться с жалобой в региональный минсельхоз лично или через Платформу обратной связи на сайте ведомства. Заявление можно отправить не выходя из дома через сервис „Платформа обратной связи“ (ПОС) на главной странице официального сайта минсельхоза , — заявили в министерстве.
Запрет на торговлю алкоголем в барах введен в области с сентября. При выявлении нарушений жители могут обратиться в минсельхоз лично либо воспользоваться онлайн-сервисами. На сайте министерства разместили виджет «Расскажите о проблеме», расположенный внизу главной страницы сайта министерства. Система перенаправляет на станицу для авторизации.
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