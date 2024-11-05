05 ноября 2024

Челябинцы смогут жаловаться на ночную продажу алкоголя в минсельхоз

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На ночную продажу алкоголем челябинцы смогут жаловаться на сайте минсельхоза
На ночную продажу алкоголем челябинцы смогут жаловаться на сайте минсельхоза Фото:

Жители Челябинской области смогут жаловаться на ночную продажу алкоголя в барах и магазинах на сайте регионального минсельхоза. Как сообщили в пресс-службе ведомства, потребуется подтвержденная записи на сервисе «Госуслуги».

«Граждане могут обратиться с жалобой в региональный минсельхоз лично или через Платформу обратной связи на сайте ведомства. Заявление можно отправить не выходя из дома через сервис „Платформа обратной связи“ (ПОС) на главной странице официального сайта минсельхоза , — заявили в министерстве.

Запрет на торговлю алкоголем в барах введен в области с сентября. При выявлении нарушений жители могут обратиться в минсельхоз лично либо воспользоваться онлайн-сервисами. На сайте министерства разместили виджет «Расскажите о проблеме», расположенный внизу главной страницы сайта министерства. Система перенаправляет на станицу для авторизации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Челябинской области смогут жаловаться на ночную продажу алкоголя в барах и магазинах на сайте регионального минсельхоза. Как сообщили в пресс-службе ведомства, потребуется подтвержденная записи на сервисе «Госуслуги». «Граждане могут обратиться с жалобой в региональный минсельхоз лично или через Платформу обратной связи на сайте ведомства. Заявление можно отправить не выходя из дома через сервис „Платформа обратной связи“ (ПОС) на главной странице официального сайта минсельхоза , — заявили в министерстве. Запрет на торговлю алкоголем в барах введен в области с сентября. При выявлении нарушений жители могут обратиться в минсельхоз лично либо воспользоваться онлайн-сервисами. На сайте министерства разместили виджет «Расскажите о проблеме», расположенный внизу главной страницы сайта министерства. Система перенаправляет на станицу для авторизации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...