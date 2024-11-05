Обещанное штормовое предупреждение вплотную подобралось к национальному парку «Таганай» возле Златоуста (Челябинская область). Фотографии снежных вихрей 6 ноября разместила пресс-служба нацпарка.
«Вот так выглядит штормовое предупреждение на расстоянии. Такой прогноз — причина отложить поход», — сообщила пресс-служба нацпарка на официальной странице в соцсети. На фото показаны снежные вихри на вершинах гор.
Если метель застала вас на маршруте, то не лишним будет помнить о правилах безопасности, отмечают в нацпарке. Передвигаться важно только группой, соблюдая дистанцию и не разделяясь. Темп нужно выбирать по слабейшему участнику похода.
При первых признаках усталости, особенно если упала температура, сильный ветер или снег, важно сделать остановку. Рекомендуется пользоваться очками-светофильтрами — они пригодятся как в солнечную погоду, так и при облачном небе.
Сильный ветер ранее повалил деревья в национальном парке «Таганай». Капризная осенне-зимняя погода вновь показывает свой характер, сообщила 1 ноября пресс-служба нацпарка.
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