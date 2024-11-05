05 ноября 2024

Снежный шторм вплотную подобрался к челябинскому нацпарку «Таганай». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Плохая погода - повод отложить поход в горы (архивное фото)
Плохая погода - повод отложить поход в горы (архивное фото) Фото:

Обещанное штормовое предупреждение вплотную подобралось к национальному парку «Таганай» возле Златоуста (Челябинская область). Фотографии снежных вихрей 6 ноября разместила пресс-служба нацпарка.

«Вот так выглядит штормовое предупреждение на расстоянии. Такой прогноз — причина отложить поход», — сообщила пресс-служба нацпарка на официальной странице в соцсети. На фото показаны снежные вихри на вершинах гор.

Если метель застала вас на маршруте, то не лишним будет помнить о правилах безопасности, отмечают в нацпарке. Передвигаться важно только группой, соблюдая дистанцию и не разделяясь. Темп нужно выбирать по слабейшему участнику похода.

При первых признаках усталости, особенно если упала температура, сильный ветер или снег, важно сделать остановку. Рекомендуется пользоваться очками-светофильтрами — они пригодятся как в солнечную погоду, так и при облачном небе.

Сильный ветер ранее повалил деревья в национальном парке «Таганай». Капризная осенне-зимняя погода вновь показывает свой характер, сообщила 1 ноября пресс-служба нацпарка.

Вот так выглядит штормовое предупреждение
Вот так выглядит штормовое предупреждение
Фото:
Метель на "Таганае"
Метель на "Таганае"
Фото:

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Обещанное штормовое предупреждение вплотную подобралось к национальному парку «Таганай» возле Златоуста (Челябинская область). Фотографии снежных вихрей 6 ноября разместила пресс-служба нацпарка. «Вот так выглядит штормовое предупреждение на расстоянии. Такой прогноз — причина отложить поход», — сообщила пресс-служба нацпарка на официальной странице в соцсети. На фото показаны снежные вихри на вершинах гор. Если метель застала вас на маршруте, то не лишним будет помнить о правилах безопасности, отмечают в нацпарке. Передвигаться важно только группой, соблюдая дистанцию и не разделяясь. Темп нужно выбирать по слабейшему участнику похода. При первых признаках усталости, особенно если упала температура, сильный ветер или снег, важно сделать остановку. Рекомендуется пользоваться очками-светофильтрами — они пригодятся как в солнечную погоду, так и при облачном небе. Сильный ветер ранее повалил деревья в национальном парке «Таганай». Капризная осенне-зимняя погода вновь показывает свой характер, сообщила 1 ноября пресс-служба нацпарка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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