Новым руководителем районной полиции стал подполковник Андрей Ковин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков 30 декабря представил личному составу ОМВД по Уйскому району нового руководителя. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, райнное ведомство возглавил подполковник полиции Андрей Ковин.

«Михаил Иванович [Скоков] высказал уверенность, что молодому руководителю удастся привнести новое в работу территориального отдела МВД, сплотить коллектив и успешно справиться со всеми поставленными служебными задачами. Особое внимание было акцентировано на необходимости комплектования коллектива молодыми профессионалами, грамотному распределению нагрузки на сотрудников», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ковин поблагодарил начальника Главка за оказанное доверие и заверил, что приложит все усилия для сплочения коллектива. По его мнению, это пойдет на пользу и будет способствовать созданию благополучной обстановки в районе.

В рамках своей поездки в район Скоков также проверил несение службы личным составом местного отдела полиции. Он отметил сплоченность и работоспособность коллектива, и призвал сотрудников еще больше сконцентрироваться на работе. По его словам, жители района должны чувствовать себя в безопасности.

Ковин имеет большой опыт оперативной работы, в том числе опыт работы в уголовном розыске. Свою службу он начинал в УВД по Чесменскому району. В 2020 году был назначен начальником полиции Нагайбаксгого района.

Михал Скоков (второй справа) представил личному составу ОМВД России по Уйскому району нового руководителя Андрея Ковина (крайний справа) Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области