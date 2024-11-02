Дело получившего 31 взятку экс-сотрудника ГИБДД направлено в челябинский суд

02 ноября 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Сотрудник ГИБДД за деньги игнорировал ошибки сдающих экзамен (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области в суд направлено дело бывшего сотрудника ГИБДД, которого обвиняют в получении 31 взятки. Сумма каждой из них составляла от 15 до 70 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). «В Миассе завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего государственного инспектора регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД, обвиняемого в совершении 31 преступления, предусмотренного частью третьей статьи 290 УК РФ (получение взятки). Размер денежного вознаграждения составлял от 15 до 70 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Дело направлено для рассмотрения в суд. Сдавать экзамен за деньги обвиняемый помогал с 2020 по ноябрь 2023 года. В частности, экзамен он принимал по городскому маршруту, о котором сообщал заранее. Также игнорировал ошибки, совершаемые будущими водителями. Коррупционный доход обвиняемый потратил, в том числе купил машину марки LEXUS. Автомобиль у него конфисковали. Выявление многолетней преступной деятельности было осуществлено совместно следователями регионального СКР и сотрудников УФСБ России по Челябинской области. К ответственности также был привлечен коллега обвиняемого, получивший девять взяток. Уголовное дело в отношении второго бывшего инспектора рассмотрено в Миасском городском суде. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года и шесть месяцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в суд направлено дело бывшего сотрудника ГИБДД, которого обвиняют в получении 31 взятки. Сумма каждой из них составляла от 15 до 70 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). «В Миассе завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего государственного инспектора регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД, обвиняемого в совершении 31 преступления, предусмотренного частью третьей статьи 290 УК РФ (получение взятки). Размер денежного вознаграждения составлял от 15 до 70 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Дело направлено для рассмотрения в суд. Сдавать экзамен за деньги обвиняемый помогал с 2020 по ноябрь 2023 года. В частности, экзамен он принимал по городскому маршруту, о котором сообщал заранее. Также игнорировал ошибки, совершаемые будущими водителями. Коррупционный доход обвиняемый потратил, в том числе купил машину марки LEXUS. Автомобиль у него конфисковали. Выявление многолетней преступной деятельности было осуществлено совместно следователями регионального СКР и сотрудников УФСБ России по Челябинской области. К ответственности также был привлечен коллега обвиняемого, получивший девять взяток. Уголовное дело в отношении второго бывшего инспектора рассмотрено в Миасском городском суде. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года и шесть месяцев.