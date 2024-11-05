Экономика Недвижимость В Магнитогорске продают недостроенный замок за 50 миллионов рублей. Фото 06 ноября 2024 в 00:26 Размер текста - 17 + Недостроенный замок продают в Магнитогорске (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Магнитогорске выставили на продажу здание в форме замка, расположенное на берегу реки Урал. Стоимость строения общей площадью 1483 квадратных метра рядом с Благовещенской церковью составляет 50 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Магнитогорск, улица Набережная. Сдам или продам. Собственник», — сообщил автор объявления на сайте «Авито». Продавец также отметил, что здание без отделки. Недостроенные помещения нуждаются в дальнейших работах. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области выставили на продажу частную резиденцию с веpтолeтнoй плoщaдкoй на реке Большая Сатка. Стоимость туристического объекта составляет 200 миллионов рублей. Недостроенное здание в форме замка находится на берегу реки Урал Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/magnitogorsk/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_4585944154 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Магнитогорске выставили на продажу здание в форме замка, расположенное на берегу реки Урал. Стоимость строения общей площадью 1483 квадратных метра рядом с Благовещенской церковью составляет 50 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Магнитогорск, улица Набережная. Сдам или продам. Собственник», — сообщил автор объявления на сайте «Авито». Продавец также отметил, что здание без отделки. Недостроенные помещения нуждаются в дальнейших работах. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области выставили на продажу частную резиденцию с веpтолeтнoй плoщaдкoй на реке Большая Сатка. Стоимость туристического объекта составляет 200 миллионов рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям