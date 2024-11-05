В Магнитогорске выставили на продажу здание в форме замка, расположенное на берегу реки Урал. Стоимость строения общей площадью 1483 квадратных метра рядом с Благовещенской церковью составляет 50 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.
«Магнитогорск, улица Набережная. Сдам или продам. Собственник», — сообщил автор объявления на сайте «Авито».
Продавец также отметил, что здание без отделки. Недостроенные помещения нуждаются в дальнейших работах.
Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области выставили на продажу частную резиденцию с веpтолeтнoй плoщaдкoй на реке Большая Сатка. Стоимость туристического объекта составляет 200 миллионов рублей.
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