05 ноября 2024

В Магнитогорске продают недостроенный замок за 50 миллионов рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заброшенный недострой. Пермь, недострой, призрак, заброшка, привидение
Недостроенный замок продают в Магнитогорске (архивное фото) Фото:

В Магнитогорске выставили на продажу здание в форме замка, расположенное на берегу реки Урал. Стоимость строения общей площадью 1483 квадратных метра рядом с Благовещенской церковью составляет 50 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.

«Магнитогорск, улица Набережная. Сдам или продам. Собственник», — сообщил автор объявления на сайте «Авито».

Продавец также отметил, что здание без отделки. Недостроенные помещения нуждаются в дальнейших работах.

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области выставили на продажу частную резиденцию с веpтолeтнoй плoщaдкoй на реке Большая Сатка. Стоимость туристического объекта составляет 200 миллионов рублей.

Недостроенное здание в форме замка находится на берегу реки Урал
Недостроенное здание в форме замка находится на берегу реки Урал

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В Магнитогорске выставили на продажу здание в форме замка, расположенное на берегу реки Урал. Стоимость строения общей площадью 1483 квадратных метра рядом с Благовещенской церковью составляет 50 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Магнитогорск, улица Набережная. Сдам или продам. Собственник», — сообщил автор объявления на сайте «Авито». Продавец также отметил, что здание без отделки. Недостроенные помещения нуждаются в дальнейших работах. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области выставили на продажу частную резиденцию с веpтолeтнoй плoщaдкoй на реке Большая Сатка. Стоимость туристического объекта составляет 200 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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