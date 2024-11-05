В Копейске, городе-спутнике Челябинска, началась прокурорская проверка по ситуации с дорогой в поселке Горняк, на ремонт которой копят местные. Как URA.RU сообщил руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, местные уже успели собрать на 40 тонн щебня.
«Прокуратура взяла на контроль историю в Копейске. Ждем результатов прокурорской проверки», — сообщил URA.RU Денис Рыжий.
О ситуации в Копейске стало известно в конце октября. Тогда жители отметили, что уже собрали средства на доставку 40 тонн щебня. Это поможет выровнять хотя бы часть дороги, так как дойти по ней до остановки в чистой обуви и одежде невозможно.
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