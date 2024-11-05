05 ноября 2024

В Копейске прокуратура поставила на контроль дорогу, на чей ремонт копят жители. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура взяла на контроль ситуацию с дорогой, покрытой ямами (архивное фото)
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с дорогой, покрытой ямами (архивное фото) Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, началась прокурорская проверка по ситуации с дорогой в поселке Горняк, на ремонт которой копят местные. Как URA.RU сообщил руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, местные уже успели собрать на 40 тонн щебня.

«Прокуратура взяла на контроль историю в Копейске. Ждем результатов прокурорской проверки», — сообщил URA.RU Денис Рыжий.

О ситуации в Копейске стало известно в конце октября. Тогда жители отметили, что уже собрали средства на доставку 40 тонн щебня. Это поможет выровнять хотя бы часть дороги, так как дойти по ней до остановки в чистой обуви и одежде невозможно.

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, началась прокурорская проверка по ситуации с дорогой в поселке Горняк, на ремонт которой копят местные. Как URA.RU сообщил руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, местные уже успели собрать на 40 тонн щебня. «Прокуратура взяла на контроль историю в Копейске. Ждем результатов прокурорской проверки», — сообщил URA.RU Денис Рыжий. О ситуации в Копейске стало известно в конце октября. Тогда жители отметили, что уже собрали средства на доставку 40 тонн щебня. Это поможет выровнять хотя бы часть дороги, так как дойти по ней до остановки в чистой обуви и одежде невозможно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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