Трассы под Магнитогорском закрыли из-за снежной бури

Под Магнитогорском Челябинской области 6 ноября закрыли участок трассы республики Башкортостан между Ташбулатово и Абзаково. Причиной стали сильный снегопад, гололедицы и плохая видимость, сообщили в пресс-службе миндортранса республики.
«В связи с обильным снегопадом, гололедицей, ограничением видимости продолжает действовать ограничение движения транспорта. Проезд закрыт в Абзелиловском районе по дороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск на участке между Ташбулатово и Абзаково», — сообщили в министерстве.
Также закрыт участок дороги между Белорецком и Казаккулово. Там уточнили, что проезд открыт по дороге Магнитогорск — Мира.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!