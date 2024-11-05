05 ноября 2024

Трассы под Магнитогорском закрыли из-за снежной бури

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Дороги под Магнитогорском закрыли из-за обильных снегопадов
Дороги под Магнитогорском закрыли из-за обильных снегопадов Фото:

Под Магнитогорском Челябинской области 6 ноября закрыли участок трассы республики Башкортостан между Ташбулатово и Абзаково. Причиной стали сильный снегопад, гололедицы и плохая видимость, сообщили в пресс-службе миндортранса республики.

«В связи с обильным снегопадом, гололедицей, ограничением видимости продолжает действовать ограничение движения транспорта. Проезд закрыт в Абзелиловском районе по дороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск на участке между Ташбулатово и Абзаково», — сообщили в министерстве.

Также закрыт участок дороги между Белорецком и Казаккулово. Там уточнили, что проезд открыт по дороге Магнитогорск — Мира.

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Под Магнитогорском Челябинской области 6 ноября закрыли участок трассы республики Башкортостан между Ташбулатово и Абзаково. Причиной стали сильный снегопад, гололедицы и плохая видимость, сообщили в пресс-службе миндортранса республики. «В связи с обильным снегопадом, гололедицей, ограничением видимости продолжает действовать ограничение движения транспорта. Проезд закрыт в Абзелиловском районе по дороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск на участке между Ташбулатово и Абзаково», — сообщили в министерстве. Также закрыт участок дороги между Белорецком и Казаккулово. Там уточнили, что проезд открыт по дороге Магнитогорск — Мира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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