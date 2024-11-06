В Тюмени задержали челябинца, работавшего по схеме «Нет денег на билет»

В Тюмени полицейские задержали жителя Челябинской области: он выманивал у людей деньги жалуясь, что ему не хватает на дорогу домой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД Тюменской области.
«В Тюмени задержали уроженца Челябинской области 2003 года рождения. Ранее судимый парень на своей машине приезжал в столицу Тюменской области. На улицах он обращался к прохожим: жаловался, что у него нет денег на дорогу домой и просил занять нужную сумму, обещая все вернуть, после чего скрывался», — рассказали в полиции.
Таким образом гастролеру удалось обмануть двух человек, выманив у них 10 000 рублей. Теперь молодому человеку грозят суды по двум статьям — за мошенничество и кражу. А силовики ищут других пострадавших от его действий: сообщить о совершенных преступлениях можно по телефонам: 8 (3452) 29-16-00, 8 (3452) 79-43-10, 8 (3452) 79-43-17 либо 102.
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